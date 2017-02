V Petržalke pribudne staro-nová materská škôlka: Miesto si v nej nájde 150 detí

Mestská časť Petržalka začína s rekonštrukciou materskej škôlky na Vyšehradskej 17. Tú sa jej podarilo dostať po rokoch chátrania do vlastnej správy. Pre deti by do nej mohli prísť v roku 2018/2019.