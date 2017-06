Veľká hra PLUSMÁNIA ide do finále: Máte poslednú šancu získať zaujímavú cenu! Títo už vyhrali

Ak nájdete pod odlepeným útržkom nálepky na titulnej strane 3 zhodné symboly, nový automobil, televízor, tablet či mobil môžu byť vaše. Každý deň sa žrebujú aj stovky ďalších cien: kávovary a nákupné poukážky. Takže hrajte a zaujímavá výhra môže potešiť aj vás. Dnešní výhercovia sú takisto spokojní.

Ročná starostlivosť Pro Care

Jana Polláková, Bohdanovce: vyhrala ročnú starostlivosť Pro Care

„Som veľmi rada, že som vyhrala práve ročnú zdravotnú starostlivosť! Endokrinologička mi odišla, objednala som sa inde, ale mala som za to platiť takmer tristo eur. Takto to budem mať zadarmo - a ešte aj niečo navyše. A keďže Plus JEDEN DEŇ kupujem denne, aj hrať budem ďalej.“

Pánska vôňa

Jozef Folajtár, Vrbové: vyhral pánsku vôňu

„Veľmi sa teším! Áno, mohlo to byť aj auto, ale aj pánska vôňa poteší. Denník Plus JEDEN DEŇ odoberám pravidelne, už mi ho aj odkladajú na pošte. A vidíte, vyplatilo sa! Keď idem v sobotu na ryby, beriem si aj noviny - a práve tie mi priniesli šťastie. Ale skúsim ešte aj druhú šancu, čo ak náhodou?“

Kávovar

Marta Brindžáková, Námestovo: vyhrala kávovar

„Musím sa priznať, že je to výhra mojej maminy, ja to len za ňu všetko vybavujem. Ale veľmi sa kávovaru potešila! Ešte ho nemá, takže si doplní výbavu kuchyne. Váš denník číta každý deň a vďaka tomu mala šťastie!“