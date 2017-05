Veľká hra PLUSMÁNIA sa rozbehla: Prví výhercovia už poznajú svoje ceny!

Ak nájdete pod odlepeným útržkom nálepky na titulnej strane 3 zhodné symboly, váš môže byť nový automobil, televízor, tablet či mobil. Každý deň sa žrebujú aj desiatky ďalších cien: kávovary, nákupné poukážky alebo kozmetika. Prví výhercovia už svoje ceny poznajú a tešia sa z peknej výhry. Môžete k nim patriť aj vy!

Milan Sajko, Košice

Vyhral kávovar TCHIBO Cafissimo PURE „Tak toto som nečakal! S Plus JEDEN DEŇ súťažím pravidelne, ale až teraz sa na mňa usmialo šťastie. To, že som vyhral kávovar, je potešujúce o to viac, že s manželkou sme veľkí kávičkári, takže ho využijeme na dvesto percent. Ale súťažiť neprestanem! Veď kto nepokúša šťastie, nevyhrá.“

Pavel Szlávik, Šaľa

Vyhral 100-eurovú nákupnú poukážku TESCO „Bol som šťastný, až som nemohol lapiť dych. Od samého začiatku kupujem vaše noviny a vždy sa teším, keď máte nejaké súťaže. Určite budem hrať ďalej. Zajtra si kúpim dvoje novín!“

Monika Lončeková, Malacky

Vyhrala 50-eurovú nákupnú poukážku TESCO „To vlastne vyhrali deti. Plus JEDEN DEŇ kupujeme každý deň, takže, samozrejme, hráme ďalej. Bola som veľmi prekvapená, keďže som ešte nikdy nič nevyhrala.“