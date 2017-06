Veľká hra PLUSMÁNIA vrcholí: Už viac ako 2 000 čitateľov má výhru, skúste šťastie aj vy!

Ak nájdete pod odlepeným útržkom nálepky na titulnej strane 3 zhodné symboly, nový automobil, televízor, tablet či mobil môžu byť vaše. Každý deň sa žrebujú aj stovky ďalších cien: kávovary a nákupné poukážky. Takže hrajte a zaujímavá výhra môže potešiť aj vás. A možno ju získate úplne nečakane - ako náš dnešný výherca!

Elektronika je skvelá výhra

Miroslava Majerníčková, Horný Smokovec: vyhrala televízor

„Z výhry sa teším, veď doteraz som nikdy nič nevyhrala, takže je to úžasný pocit. Televízor sa zíde, ale asi ho podarujem niekomu z rodiny. Inak fakt je to obrovské šťastie, že som vyhrala, lebo denník Plus JEDEN DEŇ si kupujem len raz za čas. Ale teraz ho asi budem kupovať častejšie!“

Nikdy som nič nevyhral

Jozef Mikuš, Nižná: vyhral notebook

„Mám 72 rokov a ešte som nikdy nič nevyhral, takže je to výborné. Notebook mám, ale starší, a keďže píšem maily a pozerám si správy, tento nový sa mi zíde. Váš denník čítam odjakživa, prečítam úplne všetko, o to ma výhra teší viac.“

Veronika Hrabkovská, Rosanovce: vyhrala mobil

„Veľmi sa teším, mala som veľké šťastie! Ešte uvidím, u koho skončí, doma sa dohodneme. Budem vás čítať ďalej, veď bulvár je zaujímavý. A budem aj ďalej hrať.“