Trópy pod Tatrami: Veľká a poriadne horúca predpoveď počasia na leto

Prvé predpovede hovorili o studenom lete. Zdá sa však, že všetko je inak. Odborníci v prvý letný deň hovoria, že nás čakajú horúčavy, ktoré môžu byť dokonca extrémne. „Leto bude horúce. Už teraz dosahujú teploty oveľa vyššie hodnoty, ako je typické pre toto obdobie,“ upozorňuje klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško.

Čo nás v lete čaká

Niečo podobné tvrdia aj českí meteorológovia. Prelom júna a júla má byť premenlivý, s teplotami okolo 30 stupňov, miestami do 36 stupňov. Daždivejší má byť koniec prvej dekády a polovica júla. Teplo by malo byť aj v auguste.

Aj začiatok septembra by mal byť teplý a pekný.

O koľko sa oteplí

Uznávaný meteorológ Milan Lapin takisto potvrdzuje správy o horúcom lete. Svetové prognostické centrá vraj očakávajú až do jesene 2017 opäť vyššiu celkovú priemernú teplotu na kontinentoch severnej pologule, ako je priemer z obdobia 1951 - 1990. Teplota by mala byť vyššia o viac ako 0,5 °C. Relatívne najteplejšie by malo byť v časti Arktídy v blízkosti Európy, v priľahlých severných častiach Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Po pekelných horúčavách silné búrky

Väčšina našich meteorológov nechce predpovedať počasie na dlhšie obdobie ako desať dní. Nebolo by to vraj spoľahlivé, keďže atmosféra je veľmi premenlivá a mení sa rýchlejšie ako v predchádzajúcich rokoch. „Je však dosť vysoká pravdepodobnosť, že leto ako celok nebude u nás v priemere teplotne podnormálne v porovnaní s dlhodobým priemerom. Očakávame skôr v priemere teplotne nadnormálne leto, zrejme o viac ako 0,5 stupňa nad dlhodobým priemerom,“ mieni Milan Lapin.

„Samozrejme, aj počas nadnormálne teplého leta sa zvyknú ojedinele vyskytovať krátke studené, oblačné a daždivé periódy, keď sú najmä denné maximá hlboko pod normálom,“ dodal.

Koniec júna nám dá zabrať

Tak ako povedal klimatológ Pavel Faško: Už teraz v júni sú teploty nadpriemerné. Nasledujúce dni to iba potvrdia.

Teploty sa vyšplhajú k tridsiatkam, miestami ich prevýšia.

Cez víkend to bude tropické teplo: v nedeľu by mali teploty dosiahnuť až 35 stupňov!