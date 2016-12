Veľká zmena: V Avione po Novom roku potraviny nekúpite!

O ukončení prevádzky informoval denník N. Dôvodom rušenia predajne je nedosiahnutá dohoda o predĺžení nájmu. Predajná plocha sa však nebude rušiť. Do priestorov sa má od jesene 2017 sťahovať reťazec Kaufland.

Rekonštrukcie potrvajú od 2. januára do jesene budúceho roku. Návštevníci Avionu však nebudú ukrátení o možnosť nákupu potravín. V marci 2017 by sa mal v nákupnej pasáži otvoriť dočasný supermarket o ploche 200 metrov štvorcových. Zákazníci si budú môcť vybrať spomedzi čerstvých až po trvanlivé potraviny, aj potreby pre domácnosť. Predajňa bude otvorená denne od 08.00 do 21.00 h.