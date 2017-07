Veľké HODNOTENIE pôrodníc: Mamičky samy povedali, kde sa im rodí najlepšie!

Mamičky hodnotili najmä spokojnosť so službami, správanie personálu či vybavenie pôrodných sál. Experti posudzovali počty cisárskych rezov, popôrodnú úmrtnosť či materiálno-technické vybavenie. Najväčšiu spokojnosť u mamičiek mali pôrodnice za odbornosť zdravotníckeho personálu, za vybavenie pôrodných sál, starostlivosť o bábätko, resp. prácu novorodeneckého oddelenia.

Naopak, najmenej spokojné boli s podporou skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom. Približne polovici žien nebolo umožnené prvé priloženie v pôrodnej sále a len 4 z 10 boli so svojím dieťaťom aj dve hodiny po pôrode. „Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa v roku 2016 znížila, čo zrejme odráža zvyšovanie náročnosti rodičiek na poskytované služby,“ hovorí Eva Pavlíková, šéfka portálu rodinka.sk, s ktorým HPI pri hodnotení spolupracoval.

Celkovo získala najviac bodov pôrodnica v Trenčíne nasledovaná Martinom. Na treťom mieste sa umiestnili dve bratislavské pôrodnice – Antolská a Ružinov. Práve na Antolskej sa vlani narodilo vyše 3 000 detí, čo je najviac na Slovensku. Monika (30) tam rodila v apríli tohto roka. Hoci s personálom bola spokojná, nie všetko bolo ideálne.

„Ležali sme tri v izbe, čo nie je praktické spolu s detskými postieľkami. Opakovane som sa zaujímala o nadštandard, ale bol obsadený. No a nemocničná strava je naozaj planá,“ opisuje zážitky. Trenčianska nemocnica obhájila pozíciu z vlaňajška a titul najlepšej pôrodnice získala už štvrtýkrát.

„Kvalitný tím lekárov a sestier, kvalitné vybavenie a radosť a láska k práci,“ prezradil recept na úspech primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne Peter Kaščák. Napriek oceneniu si uvedomuje, že ani od nich nemusí každá mamička odchádzať úplne spokojná. Čo by takýmto rodičkám poradil?

„V prvom rade si treba nájsť pôrodnicu, ktorá so mnou bude komunikovať, aby mamička vedela, kam má ísť, s kým sa má stretnúť. No a, samozrejme, musí mať dôveru k tímu. To je úplný základ.“ Vlani sa na Slovensku v 53 pôrodniciach narodilo vyše 57-tisíc detí. Najmenej pôrodov, 316, mali v pôrodnici v Snine, najviac, 3 025 pôrodov, v Bratislave na Antolskej. Zo všetkých slovenských pôrodníc sa do projektu nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej.

Slovenskí pôrodníci varujú: Máme priveľa cisárskych rezov! V súčasnosti sa na Slovensku robí asi tretina pôrodov cisárskym rezom. Malo by to byť najviac 15 %. Mamičky si však sekciu pýtajú samy. „Čoraz častejšie žiadajú o primárny cisársky rez, lebo majú pocit, že je to bezpečnejšia operácia, čo vôbec nie je pravda,“ hovorí Jozef Záhumenský, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v bratislavskom Ružinove. Hrozia komplikácie pri ďalšom tehotenstve aj infekcie a pooperačné zrasty. Dieťaťu sa zvyšuje riziko dýchacích komplikácií.

1. miesto Trenčín

Eva (25),Galanta

„V Trenčíne som rodila, pretože sme dostali dobré odporúčania. Boli sme sa tu pozrieť aj osobne. Páčilo sa nám tu, tak sme si vybrali Trenčín. Je tu veľmi príjemný prístup personálu. Veľkou výhodou je, že v izbe môžeme byť aj spolu s oteckom, ktorý bol aj pri pôrode. Nenapadá mi, čo by tu mohlo byť lepšie.“

Zuzana (30) Stará Turá

„Myslím si, že v trenčianskej nemocnici je naozaj najlepšia pôrodnica, preto sme tu. Oceňujeme ochotu a príjemný prístup lekárov a sestričiek, dáva nám to pocit istoty. Vždy môže byť niečo lepšie, ale teraz mi nič konkrétne na zlepšenie nenapadá.“

2. miesto Martin

Petra (40),Mošovce

„Som veľmi spokojná. Rodila som tu aj prvé dieťa a ani na sekundu som neváhala, že aj druhé dieťatko porodím v martinskej nemocnici. Rodila som prirodzeným spôsobom, personál je na vynikajúcej úrovni. Čo si pochvaľujem, tak to je súkromie v izbe, kde sme maximálne dve mamičky. Na nemocnici nič netreba meniť.“

3. miesto Bratislava

Veronika (28), Bratislava

„Túto pôrodnicu som si vybrala podľa hodnotení známych a kolegov. Ak by sa niečo stalo bábätku, tak viem, že tu pomôžu. Som rada, že som si napokon vybrala práve túto nemocnicu. Plusom je, že ako prvorodičke mi veľmi pomáhajú. Zlepšila by som jedine vybavenie v izbe, keď bábätko spinká, tak sa trošku nudím.“

Simona (30), Bratislava

„V blízkosti môjho bydliska sú tri pôrodnice. Napriek tomu, že táto nie je najbližšie, vybrala som si ju na základe vychýrených chvál od kamarátok, ktoré tu rodili, aj od príbuzných. Ďalším dôvodom bolo, že pán Petrenko je primárom, to bola pre mňa záruka toho, že pôrod prebehne bez komplikácií. Moje očakávania sa napokon naplnili, aj keď samozrejme, fyzická bolesť bola. Ale všetko zmizne, keď sa potom pozriete na svoje maličké bábätko. Čo sa týka vybavenie, samozrejme, sme na Slovensku a mohlo by to byť aj lepšie. Ale kvalita ide podľa mňa hore. Na tých pár dní tu každá mamička nájde to, čo potrebuje. Materiálne veci dôležité nie sú, hlavné je, aby bábätko bolo zdravé.“