VIDEO Drogy pod drobnohľadom polície: Blýska sa v bratislavskom Pentagone na lepšie časy?

Zriadenie policajnej stanice v blízkosti problémového bytového domu Pentagon v bratislavskej Vrakuni by mohlo napomôcť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie. Uviedol dnes minister vnútra SR Robert Kaliňák.

"My sme dostali ponuku od pána starostu Martina Kuruca, s ktorým sme sa na tom dohodli. Problémom je ešte nejaký nevysporiadaný pozemok. Plán je taký, že majiteľ pozemku by mal v spolupráci s mestskou časťou túto budovu obnoviť. My za obnovenú budovu poskytneme našu doterajšiu budovu a sami sa presťahujeme v podstate priamo k Pentagonu, čo si myslím, že je veľmi dobrý nápad. Verím, že v takejto miere budeme spolupracovať so samosprávou a že to prispeje aj k zlepšeniu bezpečnostnej situácii v Pentagone a v okolí,“ povedal šéf rezortu vnútra.

Chrániť majetok obyvateľov neslávneho bytového domu Pentagon v bratislavskej Vrakuni, ale aj širšieho okolia a zároveň dohliadanie na verejný poriadok by v budúcnosti mohla zabezpečovať súkromná bezpečnostná služba (SBS).

Taká je predstava starostu Martina Kuruca na desiatky rokov neriešeného problému, s ktorou chce predstúpiť pred vrakunských poslancov na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Tým chce predložiť návrh na vyčlenenie 100.000 eur na zriadenie 24-hodinovej služby s minimálne dvoma členmi, aj so zázemím.

"Nie sme bohatá mestská časť, nemáme toľko finančných prostriedkov. Ale čo sú to finančné prostriedky oproti šťastiu ľudí," uviedol na dnešnom brífingu starosta Kuruc. V praxi by mala služba, vybratá vo verejnom obstarávaní, podľa neho fungovať tak, že by monitorovala verejné priestranstvá v okolí Pentagonu, zároveň by dohliadala na situáciu v najproblematickejších vchodoch domu.

Spolupracovala by s mestskou i štátnou políciou. Podľa starostu by ale mala byť súkromná služba dočasným riešením. A dovtedy, kým sa nevybuduje spomínaná plánované policajné oddelenie.

To by malo sídliť v neďalekom bývalom kultúrnom stredisku a dohliadať by malo na bezpečnosť okolia Pentagonu, ktoré je dlhodobo spojené s množstvom sťažností obyvateľov na drogovú kriminalitu, nečistotu a porušovanie verejného poriadku.

V tejto súvislosti pokračujú rokovania mestskej časti spolu s ministerstvom vnútra a majiteľom pozemku pod budovou bývalého kultúrneho strediska, ktorý prenájom pozemku za symbolickú sumu podmieňuje revitalizáciou celého okolia, teda plochy zhruba 30.000 štvorcových metrov, kde by mohlo vzniknúť okrem iného detské ihrisko či rôzne športoviská.

