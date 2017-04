VIDEO FOTO Ladné línie nielen štvorkolesových tátošov: Prevráťte sa a nabúrajte priamo na Autosalóne!

Novinkou je mini autosalón pre najmenších fanúšikov! "Deti sa zabavia pri mini testovacích jazdách na licencovaných detských elektrických autíčkach," prezradila hovorkyňa Incheby Antónia Čermáková.

Tie sú mini modelmi reálne vystavených automobilov. Navyše sa zabavia aj oteckovia, keďže auto ovládajú diaľkových ovládaním! Tešiť sa môžete na mini verzie značiek AUDI, BMW, FORD, MERCEDES, MINI COOPER, VOLKSWAGEN a 4X4 RSX.

"Tento rok obohatia program dve stredoeurópske premiéry, ale aj výstava luxusných vozidiel, ktoré sa pýšia neprehliadnuteľným dizajnom, extrémnym výkonom motorov so stovkami koní pod kapotou," dodala Čermáková.

Môžete si pozrieť zblízka luxusné automobily značiek Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Maserati, McLaren či Rolls-Royce. Aj tento rok ponúkajú nielen reprezentatívne limuzíny a SUV, ale aj superšporty, či najdrahší sériovo vyrábaný kabriolet.

"Milovníci historických vozidiel či starších modelov si určite prídu na svoje v sekcii veteránov," doplnila. "Tých, ktorí uprednostňujú dovolenku bez obmedzení, s pocitom slobody a na štyroch kolesách, poteší výstava karavanov, v ktorej budú k dispozícii menšie i väčšie obytné autá i prívesy rôznych cenových kategórií a značiek," lákavo prezrádza hovorkyňa Incheby.

Tradične nebudú chýbať testovacie jazdy vozidiel značiek CITROËN, FIAT, HONDA, HYUNDAI, MINI, NISSAN, PEUGEOT, OPEL. "Uvidíte, ako sa naše telo správa pri nehode ukáže simulátor prevrátenia a simulátor nárazu, v piatok bude pozornosť upriamená na riziká v cestnej doprave počas crash testov a v nedeľu sa všetci nadšenci vylepšených mašín môžu tešiť na otvorenie tuningovej sezóny," povedala.

Okrem toho si ešte môžete pozrieť miniatúru najznámejšieho slovenského pretekárskeho okruhu Slovakiaring, na ktorom si s modelmi áut môžete preveriť svoje šoférske schopnosti a zažiť napínavé preteky so svojimi známymi! Autosalón bude otvorený od 26. do 30. apríla, od 9.00 do 19.00 hodiny.

Vstupenky sú nevyše žrebovateľné! "So svojou vstupenkou hráte o hodnotné ceny – BMW na 6 mesiacov od Group M, Mini na 6 mesiacov od Auto Palace Bratislava či palivovú kartu OMV Value Card v hodnote 1000 eur od OMV Slovensko," uzavrela Antónia Čermáková.