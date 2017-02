VIDEO FOTO Slovák získal v japonskej Yokohame zlato! Pozrite sa v čom pokoril 26 krajín sveta

Meno nášho zlatého fotografa je Dušan Holovej a pochádza z Prešova. Do súťaže svetového formátu sa zapojilo 26 krajín z celého sveta. Slovensko sa dostalo do výberu TOP 10! Fotograf Dušan Holovej z Prešova získal ako jediný Slovák zlatú medailu, a to v kategórii Commercial.

"Je to fantastický pocit. Atmosféra na udeľovaní cien bola úžasná. Japonci to fakt vedia, a to, ako to celé zorganizovali iba posunulo latku vyššie, čo sa týka budúcich ročníkov," prezradil nám víťaz. "To, že som vyhral zlato v komerčnej fotografii, je pre mňa veľmi motivujúce a zrejme to reflektuje moju tvorbu a to kde sa profesne nachádzam a kam smerujem," dodal Dušan.

Ako nám prezradil, táto súťaž bola úplne prvá, do ktorej sa zapojil! "Som veľmi hrdý na to, že aj takouto formou sa mi podarilo zviditeľniť našu krajinu na fotografickej mape sveta," hovorí šťastný víťaz.

Zatiaľ si Dušan, podľa vlastných slov, vychutnáva skvelý pocit a samozrejme by chcel nasať čo najviac aj z krajiny vychádzajúceho slnka. V nej ostane až do 28.februára. "Potom ma čaká dlhá cesta na slovensko a návrat do každodennej reality, práca na dalších projektoch, kde sa môžem realizovať naplno," uzavrel.

Medzi finalistov sa dostali aj ďalší slovenski fotografi - Martina Nemčeková z Nitry v kategórii Portrét, Stanislav Hricko z Hanušoviec nad Topľou v kategórii Illustration/Digital Art a Peter Svoboda z Košíc v kategórii Reportage/Photojournalism.