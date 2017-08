VIDEO FOTO Taxikári sa nevzdávajú: Zablokujú nabudúce diaľnicu?

Chcú rovnaký zákon pre všetkých - generálny štrajk bratislavských taxikárov mal poukázať na nečinnosť kompetentných úradov voči taxislužbám, ktoré sa skrývajú za termínom "zdieľaná ekonomika". Podľa ich slov patria medzi ne napríklad spoločnosti UBER či Taxify.

Ležia im v žalúdku

"Ide nám hlavne o to, zrovnoprávniť podnikateľské prostredie," povedal Matej Krampl, predseda Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov. Na spoločnosti UBER a Taxify majú taxikári ťažké srdce. "Každý, kto sa nad tým zamyslí vie, že o zdieľanú ekonomiku v žiadnom prípade nejde," pokračoval.

"Spoločnosti nás pripravujú o prácu a vyhýbajú sa plateniu daní," vyjadril sa a dodal, že občianske združenie týmto spôsobom chce zmeniť aj postoj taxikárov z vlastných radov, ktorí nedodržiavajú zákony.

Podľa slov štrajkujúcich idú taxikári, ktorí spomínanú spoločnosť podporujú, proti sebe. "Niekomu tento bordel asi vyhovuje," zhodnotil štrajkujúci taxikár Milan.

Čo nato taxikári

„Asi by sme mali ísť do UBERU všetci, lebo tam je dobre, fajnovo, tým pádom nebudeme odvádzať vôbec dane,“ žartoval jeden z taxikárov. Proti srsti je im najmä fakt, že oni niečo spĺňať musia a iní nie.

Zo strany zákazníkov však často znejú negatívne komentáre, týkajúce sa napríklad predražených ciest, na ktoré doplatia predovšetkým tí, ktorí politiku bratislavských taxíkov nepoznajú a nasadnú do auta odstaveného na kraji cesty.

"Taxikári majú svoj cenník a to, že sa zákazník neopýta na cenu... Taxikár mu predsa vie vopred povedať, koľko by to malo stáť," uviedol taxikár Milan.

Dopravu neobmedzili poslednýkrát

Kolóny v hlavnom meste rozhodne nepotešili jeho obyvateľov a turistov. "Ak sa v nejakom odvetví štrajkuje, je to cítiť, u nás to bude cítiť týmito obmedzeniami," povedal Matej Krampl.

Situácia taxikárov síce mrzí, no musia za seba bojovať. V budúcnosti sa dokonca plánujú spojiť s českými taxikármi. "Zvažujeme spoločnú jazdu po diaľnici," prezradil Krampl.

Tí slovenských kolegov podporili aj dnes a pripojili sa aspoň na diaľku.

Kompetentní vraj nereagujú

Na štrajku zaznelo, že občianske združenie už kontaktovalo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financií a prostredníctvom sociálnych sietí aj mestský magistrát, ktorý budú kontaktovať aj poštou.

Zatiaľ, čo ministerstvá sa k situácii vyjadrili, magistrát na požiadavky taxikárov podľa ich slov nereaguje. Taxikári by si pritom radi sadli za "okrúhly stôl" a predebatovali celú situáciu.

"Sme ochotní štrajkovať, kým sa to nezmení," zhodli sa jednohlasne.