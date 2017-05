VIDEO Gangy v Bratislave: Drsní Noční vlci na silných strojoch, väčšina z nich neboli Rusi!

Obľúbený motorkársky gang ruského prezidenta Vladimíra Putina má približne 5000 členov! Kto by však čakal takúto účasť, bol by sklamaný.

Ba navyše, väčšina z asi 50 motorkárov ani neboli Rusi! K tým "pravým" Nočným vlkom sa pridali naši slovenskí až tu na Slovensku.

Autor: Karol Farkaš

Ďalší z motorkárov zas boli síce Rusi, ale žijúci v zahraničí. „Žijem v Nemecku. Prišiel som na motorke do Moskvy a odtiaľ sme vyrazili do Berlína,“ prezradil nočný vlk Alexander pre ParlamentnéListy.sk. Iní pochádzali z Poľska alebo Kazachstanu.

Tu však privítali motorkárov vrúcne, chlebom a soľou, za účasti ruského veľvyslanca Alexeja Leonidoviča Fedotova. Motorkári odštartovali už v piatok v Moskve. Poliaci ich však do krajiny nevpustili, časť Nočných vlkov preto dorazila do Bratislavy letecky a motorky si museli požičať.

Na Slovensku by mali Noční vlci zostať do piatku, potom budú pokračovať v ceste do Berlína. Kontroverzné podujatie sa zaobišlo bez akýchkoľvek incidentov.