VIDEO Mária z reštituovaného bytu: Prehadzujú si nás ako horúci zemiak!

Starosti okolo reštituovaných bytov sa ťahajú niekoľko rokov. Sľúbil ich vyriešiť primátor Ivo Nesrovnal. Najskôr chcel nájomné byty stavať, neskôr prišiel aj s riešením kúpiť ich. Jedinou istotou bola len výstavba náhradných nájomných bytov v Dúbravke, ktorá sa mala začať 15. februára.

S tým ale nesúhlasili obyvatelia tejto mestskej časti. Podporili ich aj mestskí a miestni poslanci. Vetovali rozhodnutie primátora a tým výstavbu 68 nájomných bytov pozastavili.

Autor: Maarty

Nespokojní sú tak všetci: nájomníci i vlastníci reštituovaných bytov. Problém si medzi sebou prehadzuje súčasné a bývalé vedenie magistrátu. Lenže to zúfalým nájomníkom nepomôže.

"Ani 11 vlád nedokázalo našu situáciu vyriešiť. Je to hanba štátu, hanba Slovenska," hovorí so smútkom v hlase pani Mária, ktorá býva v reštituovanom dome 45 rokov. Byt, do ktorého sa nasťahovala s manželom, bol štátny a 4. kategórie.

Investovali doňho peniaze a prerobili ho na 2. kategóriu. Manžel pani Márie už nežije a ona vie, že peniaze, ktoré do bytu dali, sa jej nikdy nevrátia.

"Pripadá nám to, akoby sa čakalo, kým pomrieme a bude nás stále menej," hovorí pani Mária. "Všetci sa len vyhovárajú. Písala som premiérovi, ten ma odkázal na ministerstvo dopravy, tí zase na magistrát. A takto to išlo dookola a prehadzovali si ma ako horúci zemiak. Nikdy sme sa vlastne nedozvedeli, kto to má skutočne na starosti," rozčuľuje sa pani Mária.

Nespokojní sú však aj majitelia bytov. "Je smutné, ak sa v právnom štáte vlastníci bytov viac ako 20 rokov nevedia dostať k svojim nehnuteľnostiam a voľne rozhodnúť, kto v nich bude bývať a za akých podmienok," povedal predseda Združenia vlastníkov Karol Spišák.

Jeho slová, že dostanú naspäť zničené byty, pani Máriu nahnevali. "Pán Spišák tvrdí, že budeme odovzdávať zdevastované byty, ale pozrite sa sem, vyzerá to ako zdevastované?" ukazuje nám svoj byt.

"Dala som si zatepliť spálňu, menila som elektrinu, parkety, plávajúcu podlahu," vymenúva, do čoho všetkého investovala peniaze. "Túto situáciu zavinil štát a ten by to mal dať aj do poriadku. My máme trpieť? Akým právom?" pýta sa.