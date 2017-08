VIDEO Posledné sekundy života zachytené videom! Syn Marty zrejme natočil pád svojej mamy z neba

Podľa našich informácií posledné sekundy života milovanej mamy mal dokonca nakrútiť jej syn! Video, ktoré mal poslať televízii JOJ náhodný turista, ukazuje, ako sa padákový klzák s dvojicou vznesie nad Novú hoľu v Donovaloch. Letel asi 40 metrov, keď sa zrazu stočil, začal rotovať a z dvadsiatich metrov sa zrútil na zem.



Zdroj: noviny.sk

Ako sme sa dozvedeli, v tom čase bola Kristína, dcéra pani Marty, pod kopcom. Jej brat Marian stál na Novej holi a na video nakrúcal meninový mamin let.

Je samozrejmé, že obe dospelé deti pani Marty prežívajú najhoršie chvíle života. Veď sa podľa všetkého dívali, ako ich matka padá k zemi a umiera. Tragédiu všetci nesú ťažko.

Dom, v ktorom Marta bývala, podľa všetkého aj so synom, je opustený. Marian si zobral v práci na celý týždeň dovolenku. Na Facebook však pred pár hodinami zverejnil fotografiu s mamou a dojímavým odkazom: Forever, together and for always. Ľúbim ťa, maminka. Spoločnú rodinnú fotografiu zverejnila aj Kristína so stručným Navždy. Na našu žiadosť o pár slov však nereagovali.



Polícia poprela, že by mala video, na ktorom súrodenci zachytili posledné mamine sekundy. „Video, ktoré bolo amatérske a ktoré dostala televízia JOJ, natočil nestranný turista,“ uviedla policajná banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Potrvá dlhší čas, kým odborníci zistia, čo sa vlastne vo vzduchu stalo.

Príčinou nehody údajne mohlo byť, že Peter si zabudol zapnúť jeden popruh a vo vzduchu sa mu to už nepodarilo. Túto teóriu však vyvracia náš zdroj z prostredia paraglajdingu. „Nikdy. Tí, čo Petra poznali vedeli, že niekedy až chorobne všetko kontroloval,“ uviedol. A dodal: „Vždy dvakrát všetko prekontroloval. Bol si vedomý, že pri tandemovom zoskoku nie je zodpovedný iba za seba!“

Aj dlhoročný paraglajdista Peter Tóth potvrdil, že Peter bol svedomitý a zodpovedný. „Ak by som niekomu zveril svoju vnučku, tak práve jemu!“ vyhlásil. Polícia okolnosti strašnej nehody zatiaľ vyšetruje. „Priebežne sa vyhodnocujú stopy a ďalšie dôkazy po linke polície aj námorného úradu,“ vysvetlila hovorkyňa Faltániová. Polícia už začala trestné stíhanie pre usmrtenie.