VIDEO Rozmýšľate kam na dovolenku? Z Bratislavy môžete letieť do nových destinácií!

K linkám do Klužu-Napoca v Rumunsku a Tuzly v Bosne a Hercegovine, ktoré boli otvorené len v marci, sa od dnes pridávajú 2 nové linky do Varšavy a Sofie. Zároveň stúpne frekvencia letov aj na linkách Wizz Airu do Kyjeva na Ukrajine a Skopje v Macedónsku zo súčasných dvoch až na 4 lety týždenne.

Čítajte viac Nové pravidlá parkovania v hlavnom meste SR Bratislave tak skoro nebudú

"Záujem o lety Wizz Air rastie a sme radi, že cestujúcim môžeme z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ponúknuť už 6 letov Wizz Air. Vzájomnú spoluprácu plánujeme do budúcna rozširovať,” povedal počas inauguračného letu Ing. Jozef Pojedinec, generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.

Za prvých šesť mesiacov roka 2017 využilo nízke ceny leteniek a skvelé služby na palube lietadiel WIZZ-u viac ako 50 000 cestujúcich z Letiska Bratislava.

V marci 2016 začal Wizz Air svoju prevádzku z Letiska Bratislava otvorením prvej linky do Skopje. Len za jeden rok WIZZ rozšíril svoju sieť spojení z Bratislavy na 6 liniek v 6 krajinách, potvrdzujúc tak svoj záväzok ponúkať kvalitné a skutočne cenovo prístupné služby pre svojich cestujúcich.

Od prvého letu zo Slovenska v roku 2013 investoval Wizz Air nepretržite do svojej stále rastúcej siete spojenií zo Slovenska zvyšujúc tak celkovú sedadlovú kapacitu v roku 2017 o viac ako 60 % oproti roku 2016 a ponúkajúc tak viac ako pol milióna sedadiel na 11 spojeniach z 3 slovenských letísk.

Počas roka 2016 zaznamenal Wizz Air 25 %-ný medziročný rast, pričom previezol viac ako 300 000 cestujúcich cez Bratislavu, Košice a Poprad a podporil tak takmer 230 lokálnych pracovných pozícií v leteckom priemysle a turizme.