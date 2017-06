VIDEO Veľká hra denníka Plus JEDEN DEŇ Plusmánia: Padla hlavná výhra!

Každá výhra poteší, ale získať rovno novučičké auto, to je terno! Pani Gizka nešetrila slovami vďaky, aj keď sa priznala, že jej ešte celkom nedošlo, že práve ona je ten šťastný výherca.

„Nemohla som uveriť vlastným očiam. Ani som nevedela, čo som to vlastne vyhrala, tak som volala dcére,“ prezrádza šťastná Bratislavčanka.

„Tá mi povedala, aby som vám zavolala, tak som to urobila a dozvedela som sa, že som naozaj vyhrala auto!“ vraví šťastná výherkyňa. Ako nám prezradila, ešte nikdy sa jej nepodarilo nič vyhrať, a práve preto nás potešilo, že to bol denník Plus JEDEN DEŇ, s ktorým sa jej to nakoniec podarilo.

„Som neskutočne šťastná, auto sa mi veľmi zíde, lebo každý deň chodím po lekároch,“ posťažovala sa na zdravie pani Gizka. Auto jej veľmi uľahčí cestovanie po hlavnom meste za doktormi. „Šoféra mi bude robiť vnuk, ktorý ma najbližšie zavezie aj do kúpeľov,“ teší sa úprimne pani Gizela. Ako nám povedala, s naším denníkom hráva pravidelne, ale na hlavnú výhru nemyslela ani vo sne!