Vtáky sa už vydávajú na dlhú púť za teplom: Ich kŕdle nám zvestujú jeseň

„Najznámejšie migračné trasy na Slovensku sú údolia väčších riek, Východoslovenská nížina, niektoré horské sedlá a priesmyky. Najdlhšiu vzdialenosť prekonáva na svojej ceste skupina tzv. subsaharských migrantov – dážďovníkov, lastovičiek, bocianov, ale aj dravcov, ako orol krikľavý a sokol lastovičiar,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Neženú ich hormóny

Jesenná migrácia trvá dlhšie ako jarná – vtáky sa už nemusia ponáhľať na hniezdiská, nie sú poháňané hormónmi. Táto cesta je najviac riskantná pre mladé, vtáky, ktoré sa narodili tento rok. Počas migrácie ich veľa zahynie.

Na tiahnuce vtáctvo striehne veľa nástrah, napríklad nepriazeň počasia, vyčerpanie, nedostatok potravy, predátori, choroby, ale aj bariéry v podobe drôtov a turbín. V krajinách ako Sýria, Libanon, Cyprus a Egypt ich navyše zabíjajú pre zábavu.

Smerovky pre vtáky

Na cestu sa vtáky špeciálne pripravujú – mení sa im operenie, tvoria si tukové zásoby. Pre úspešnosť migrácie je dôležitá najmä dostupnosť potravy. Preto by sa polia hneď po žatve nemali zaorať a aby tak aspoň v septembri a októbri poskytli tieto plochy vtákom dostatok potravy. Obľúbená je slnečnica, či ďatelina. „Rovnako dôležitá je aj krajina bez bariér. Napríklad v rámci projektu LIFE Energia inštalujú energetické spoločnosti v oblasti najvýznamnejších migračných trás na východe a západe Slovenska prvky, vďaka ktorým si vtáctvo tieto prekážky všimne a nadletí ich bez úrazu. Sú to také smerovky na drôtoch, meniace smer letu operencov do bezpečia,“ povedala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Odlieta 41 mláďat sokola červenonohého

Veľa druhov sa presúva v skupinách, na oblohe či na poliach môžu ľudia vidieť kŕdle bocianov, škorcov, lastovičiek, belorítok, aj včelárikov, popri väčších vodných tokoch už migrujú rybáre či čoríky. „Pred niekoľkými dňami sme prvýkrát tento rok počítali sokola červenonohého na nocoviskách. Aj oni už začali migrovať, na odlet sa pripravuje až 41 mláďat z jediného známeho hniezdiska tohto vzácneho druhu na Slovensku,“ uzatvára Roman Slobodník.

Ktoré druhy opúšťajú naše územie ako prvé a kedy?

Medzi prvými odlietajúcimi druhmi sú diaľkové migranty, ktoré naše územie opúšťajú veľmi nenápadne, cez noc. Úplne prvým je muchárik bielokrký, ktorého odlet začína už v prvej dekáde júla. Hneď za ním sú to trsteniariky a po nich migrujú druhy, ktorých odlet alebo migrácia je oveľa nápadnejšia, napríklad bociany biele, či dážďovníky.