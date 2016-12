Vypredaný koncert speváčky Janais: Pozrite sa, kde si ju ešte budete môcť vypočuť!

Janais si prizvala hudobných hostí - víťaza X Factoru 2014 Petra Bažíka, s ktorým zaspievala ich spoločný duet Blízko a sólistku BL-Gospel - Anabelu Mollovú. S Anabelou si zaspievali duet Biela pieseň a americký spirituál Go tell it on the mountain.

A aký má pocit z koncertu samotná Janais? "Za posledné roky sme vianočných koncertov s kapelou odohrali naozaj veľa. No tým, že toto bol prvý "veľký" so speváckymi aj hudobnými hosťami, mali sme pred ním aj veľký rešpekt," povedala speváčka. "Veľmi sa teším, že ľudia prišli a obsadili Klarisky do posledného miesta. Dali mi najavo, že k ich Vianociam už moje vianočné piesne prosto patria," vyjadrila svoju radosť Janais.

Dodala, že verí, že všetkých krásne naladili na najkrajšie sviatky v roku a že si spoločný večer vychutnali tak ako oni. Už teraz sa s kapelou tešia na piatkové Malacky a sobotňajšiu Dubnicu nad Váhom.