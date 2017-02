Z Bratislavy sa bude lietať do dvoch nových a lukratívnych destinácii: Ale ďalšie už možno nikdy nepribudnú

Koncom októbra sa z Bratislavy bude dať doletieť bez prestupu do Bologne v Taliansku a do Solúna v Grécku. Práve Solún sa stane treťou gréckou destináciou, kam Íri z Bratislavy lietajú. Okrem toho sa dá dvakrát týždenne doletieť do Atén a počas letnej sezóny opäť pribudne ostrov Korfu.

Marketingový riaditeľ Ryanairu Kenny Jacobs však upozorňuje, že s pridávaním liniek môže byť čoskoro koniec. Príčinou je podľa neho zrušenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá propagovala našu krajinu v zahraničí. Tú zrušilo ministerstvo dopravy na konci minulého roka. Jacobs sa obáva, že s poklesom propagácie Slovenska klesne záujem o naše hory, pamiatky či Bratislavu a to môže mať za následok zníženie počtu cestujúcich a rušenie liniek do a z Bratislavy

"Bratislave konkuruje Viedeň, ktorá je jedným z najkrajších mest Európy, ale aj Praha či Krakow," zdôraznil.

Spýtali sme sa ministerstva dopravy na to, či sa chystá nejak nahradiť prácu, ktorú robila Slovenská agentúra cestovného ruchu. Informovať vás budeme v zajtrajšom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.