SEX NA STREDU Toto ste vždy chceli vedieť: Čo sa deje na swingers párty

Málokto vie, ako tieto kluby reálne fungujú na Slovensku. Ten, ktorý sme navštívili, existuje už niekoľko rokov a dve tretiny jeho návštevníkov sú stáli členovia, takže sa mnohí navzájom poznajú.

Každý, kto príde, dostane pohárik na privítanie, kľúč od izby a po ubytovaní sa všetci stretnú v salóne. Tam popíjajú, a rozprávajú sa. O desiatej sa podáva večera a začína hrať diskohudba. Na stene sa premietajú zábery z diskotéky na Ibize...

Pred polnocou sa niektorí uvoľnia natoľko, že sa odvážia ísť aj na pódium, ktoré je celé potiahnuté červenou koženkou. Tam sa netancuje, pódium je určené na sexuálne hry.

Niektorí zostávajú sedieť na sedačkách a len sa pozerajú...

Diskrétnosť podmienkou

Mená, ktorými sa členovia oslovujú, väčšinou nie sú skutočné, v takomto klube sa vás nikto na skutočnú identitu nepýta. V diskrétnom klube na strednom Slovensku, ktorý sme navštívili, to raz za mesiac žije ako nikde inde.

Počas vzrušujúceho víkendu sa tu stretne vždy niekoľko párikov, ktoré sa chcú zabaviť trochu inak ako na tradičnej tancovačke. Sú to väčšinou manželia alebo páry, ktoré sa rozhodli oživiť svoj intímny život milostnými dobrodružstvami s ďalšími ľuďmi, ktorí majú radi sex.

Prečo sem chodia?

Hľadajú po rokoch vzťahu silný impulz. Sex s inými ľuďmi alebo ich prítomnosť pri intímnostiach je silné afrodiziakum. Poviete si, že na to stačilo zájsť aj k susedom... Nie. Ideálni sú anonymní ľudia. Ak nebudú podľa vašich predstáv, odídete a už ich nikdy nestretnete, uvažujú mnohí.

Ako si vyberajú klub? Väčšinou cez internet. Zadáte do vyhľadávača slovo swingers klub, vyberiete si niečo podľa vašej chuti, prečítate si, ako to tam prebieha, a pošlete prihlášku. Niektorí vyskúšali či videli swingers na zahraničnej dovolenke a potom hľadali niečo podobné doma.

Orgie nie sú povinné

Na swingers párty v zásade neplatia žiadne príkazy či obmedzenia. Ľudia robia to, na čo majú práve chuť. Bežne sa vraj stáva, že aj polovica z prítomných dvojíc sa venuje len sama sebe. Pre niektorých návštevníkov klubu je vrcholom to, že počas sexu s partnerom chytia za ruku iného muža alebo ženu a pozerajú sa im pritom do očí.

Akcie navštevujú aj páry, ktoré sú rady len videné alebo sa chcú pozerať. Všeobecne sú štandardnými účastníkmi swingers párty podľa organizátora tridsiatnici, ktorí svoje ratolesti nechajú raz za čas na víkend u rodičov a idú sa vyblázniť. Dvojice nad päťdesiat rokov sem takmer nechodia, hoci v zahraničí sú typickými návštevníkmi swingers klubov práve tie.

„Zaujímavé je,“ hovorí organizátor Paťo, „že v posledných piatich rokoch pribudlo veľa mladých, nezávislých žien, ktoré prichádzajú bez mužského sprievodu. Kedysi boli výnimkou.“ Väčšinu však vždy tvoria páry. Každý pár má vlastnú izbu, ale na párty sme videli aj štvoricu, ktorá na istý čas opustila spoločné priestory, aby si spravila súkromnú zábavu.

Jasné pravidlá

Zásadou číslo jeden je, aby mal pár, ktorý sa rozhodne pre návštevu swingers klubu, vo svojom vzťahu jasno a aby s účasťou súhlasili obaja partneri. Swingers klub je životný štýl, ktorý rozhodne nie je pre každého. Má aj riziká.

Potvrdenie od lekára o tom, že účastníci netrpia niektorou z pohlavných chorôb, si tu nikto od nikoho nepýta. Preto treba k sexu na swingers párty pristupovať rovnako obozretne ako k akémukoľvek inému náhodnému styku.

Nestačí vám sex vo dvojici? Skúste swingers, ale myslite aj na riziká.

Riziká:

• Pohľad na partnera v náručí niekoho iného môže váš vzťah síce okoreniť, ale aj vážne narušiť.

• Ak si nedáte pozor, môžete si z párty odniesť chlamýdiovú či inú sexuálne prenosnú infekciu.

• Ak sa vo víre zábavy zabudnete, môže sa stať, že prídete domov tehotná a nebudete vedieť s kým.

