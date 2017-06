Záhada prítomnosti polície na hrádzi vyriešená: Na vine sú divé svine!

Čo teda strážia muži zákona za páskou? Prezradili nám to! Usmerňujú cyklistov, aby nešli na hrádzu. Prečo? To sme sa dozvedeli asi o kilometer ďalej, kde bola druhá páska, teraz už však nie policajná.

Pred ňou stáli pracovníci Slovenského Vodohospodárskeho podniku a tiež odkláňali všetkých čo chceli prejsť. "Tam kúsok od nás pracuje bager, musí sa vykonať úprava hrádze. Potom sa vysadí nová tráva," prezradil nám jeden z pracovníkov.

"Neuveríte, že to spôsobili divé svine! Rozrýpali celú hrádzu. Strašne sú premnožené," povedal. Prezradil nám aj to, že cyklisti sú horší ako tie divé svine. "Dnes už mám toľko titulov, dokonca také, aké som ešte nepočul! Ľudia nám nadávajú, ale veď to treba urobiť," dodal.

Na strane, ktorú strážila polícia, zas jedne cyklistka dokonca rovno pred policajtmi nadvihla pásku a chcela pokračovať v jazde. Chlapci v zelenom museli chytro utekať, aby ju usmernili. Aj tak sa s nimi ešte zopár minút hádala.

"Vynadajú aj nám, akoby sme za to mohli," posťažoval sa jeden z policajtov. Ako sme sa dozvedeli, práce budú pokračovať minimálne do konca týždňa. Majte preto trocha trpezlivosti.