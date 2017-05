Železná studnička: Kolaudácia rybníkov sa opäť odkladá

Pôvodne bolo v pláne skolaudovať obnovené rybníky do konca marca, pre počasie však termín ukončenia posunuli na koniec apríla. „Momentálne odstraňujú chyby v rámci preberacieho konania, ukončenie predpokladáme najneskôr do konca mája,“ uviedla pre agentúru SITA Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu s tým, že potom budú postupne oba rybníky napúšťať vodou. Práce na jazierkach pôvodne plánovali ukončiť na konci marca, termín uskutočnenia diela však dodatkom k zmluve predĺžili. Dôvodom boli januárové mrazy, pre ktoré sa s prácami zdržali. Údržbu jazierok na Železnej studničke robia v rámci projektu s názvom Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. Projekt však pokrýva len rekonštrukciu dvoch rybníkov zo štyroch. Mestské lesy Bratislava preto rozdelili projekt na dve časti, dva rybníky urobia z grantu Nórskych fondov, čo je približne 230-tisíc eur, na ďalšie dva rybníky pripravia projekt a peniaze na uskutočnenie budú hľadať z iných zdrojov.

Našli chránené živočíchy

Pracovníci Mestských lesov v Bratislave začali vlani koncom júla s prvou vodnou nádržou, vypustili z nej vodu, čo bola príprava na rekonštrukčné práce na nádrži a jej celkovej revitalizácii. V súvislosti s vypúšťaním vody z vodných nádrží museli zabezpečiť ochranné opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany chránených živočíchov. Takéto práce môže robiť len odborne spôsobilá spoločnosť. „Chránené živočíchy môžu zberať len odborne spôsobilé osoby, ktoré na to majú licenciu, to je zároveň aj podmienkou stavebného povolenia uskutočnenia diela,“ spomenul zástupca riaditeľa Mestských lesov Rudolf Ivičič. V rámci narábania s chránenými živočíchmi počas čistenia a rekonštrukcie nádrže sa podarilo identifikovať korýtko riečne. Chránené živočíchy, ktoré objavili, presunuli do nezrekonštruovaných rybníkov a po prácach ich vrátia do ich pôvodného životného prostredia. Celý projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, pilotnú aplikáciu opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí, spolufinancujú grantom z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.