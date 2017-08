Žena rodila na diaľnici: Na pomoc jej prišli hrdinovia v uniformách!

Odprevadili ju priamo do nemocnice! Policajti Ján Švondra a Rastislav Čulák z Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave neváhali a rodiacej mamičke pribehli ihneď na pomoc.

Situácia sa odohrala na diaľnici D1 v smere od Senca na Bratislavu. O pomoc ich požiadal vodič - otec rodiny, ktorý svoju polovičku viezol do nemocnice.

"Super práca! Dúfame, že ak to bude syn, tak dostane meno po jednom z policajtov," zažartoval na facebookovej stránke Polície SR jej admin.

V komentároch ľudia policajtom ďakovali, objavili sa však aj negatívne reakcie, ktoré upozorňovali nato, že je to predsa len ich práca.

"...Akože prečo by mali dať meno po jednom z pánov? Však je to ich povinnosť pomáhať občanom a nie tu z nich robiť hrdinov až je to smiešne, ale každopádne, ďakujem im patrí a môžu ísť vzorom druhým kolegom ,pekný deň!" znel jeden z názorov.