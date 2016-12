Tomi Kid Kovács skončil na CT-čku! Je vážne chorý?

Včera v galantskej nemocnici oficiálne predstavili kompletne zrekonštruované oddelenie rádiológie s novými pracoviskami CT, digitálneho röntgenu a dvoch sonografov. Celková investícia si vyžiadala vyše 1 milióna eur. Prvým oficiálnym pacientom a súčasne novým ambasádorom oddelenia bol miestny rodák a majster sveta v boxe Tomi Kid Kovács. Prítomný bol okrem iných aj primátor mesta Peter Paška.

Údajne ste raz vyhrali zápas s oboma zlomenými rukami. Je to pravda?

Áno. Bolo to už dávno, keď som v Galante mal druhy profesionálny zápas v boxe. Pri prvom silnom zásahu súpera som si zlomil prsty na pravej ruke. Bolo to iba v prvom kole. Nechcel som si pokaziť štatistiku a tak som v súboji pokračoval. V ďalšom súboji som si však poranil aj druhú ruku. V tom čase som ešte nemal kvalitnú bandáž a rukavice. Našťastie sa mi ale podarilo zápas doviesť do víťazného konca. To bol až filmový výkon.

Ako ste skončili?

V ranných hodinách som v bolestiach prišiel práve do galantskej nemocnice na starú rádiológiu. Nebol to milý zážitok a v určitom smere to bol ešte náročnejší súboj ako ten v ringu.

Ako to myslite?

Oddelenie bolo staré, priestory tmavé a personál neochotný.

Dnes ste pomohli otvoriť úplne nové oddelenie. Čo od neho ako Galanťan očakávate?

Nové priestory sú na nepoznanie. Veľmi sa tomu teším, pretože aj my, vrcholoví športovci potrebujeme kvalitne diagnostické zázemie. Neďaleko mesta budujem svoju boxeristickú akadémiu, dobrý röntgen sa nám isto zíde. Verím, že už aj súčasný personál je už k pacientom tip top.