Známy prepravca pokračuje v úspešnom ťažení: V Bratislave má nový džob!

Obe strany, RegioJet a koordinátor systému Bratislavská integrovaná doprava, naďalej rokujú o podmienkach. „Koncom leta by malo byť zjednocovanie postupov ukončené a začne sa vstup RegioJetu do systému,“ skonštatoval hovorca RegioJetu Aleša Ondrůj.

Vstup už schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, čaká sa ešte na vyjadrenie hlavného mesta. Nový dopravca by mal obsluhovať zastávky Hlavná stanica, Nové Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov a Kvetoslavov.

V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Očakáva sa, že vlaky by mali ešte viac využívať aj obyvatelia mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa, ale aj z iných miest.

Pri cestovaní RegioJetom na trase linky S70 budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky systému, ako aj duálna tarifa dopravcu, teda cestovné lístky platné iba na cestu vlakom. „Po našom vstupe sa tak bude dať našimi vlakmi cestovať aj električenkou na MHD,“ dodal Ondrůj.