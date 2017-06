Rozdiel 3 milióny: Zruší mesto súťaž na nákup 90 nových autobusov?

Nezdá sa mu transparentné, aby po ukončení elektronickej aukcie prebiehali individuálne rokovania o znížení ceny autobusov len s víťazmi súťaže. DPB chcel totiž nákup vozidiel financovať prostredníctvom dlhodobého úveru 24 miliónov eur, ale vysúťažená nákupná cena sa má pohybovať až na úrovni 27 miliónov eur.

„Nie je to celkom kóšer. Je potrebné urobiť opatrenia na to, aby sme akýkoľvek tieň pochybnosti vymazali. Ak sú rokovania len s víťazmi súťaže, tak si myslím, že to nie je celkom transparentné," skonštatoval poslanec. Výsledky v štyroch súťažiach na nákup nových autobusov boli podľa neho veľmi tesné, a preto by mal DPB rokovať so všetkými účastníkmi.

„Sú to verejné zdroje, kde sa rádovo bavíme o miliónoch eur, ktoré zaťažujú rozpočet mesta a budú to splácať v konečnom dôsledku ľudia," podotkol.

Analýzy podľa poslanca najprv hovorili, že by sa nové autobusy mali nakúpiť za 21 miliónov, vytvorila sa rezerva 24 miliónov a nakoniec verejná súťaž skončila na 27 miliónoch eur. „Nie je dôvod na také zvyšovanie ceny tých autobusov," zdôrazňuje Olekšák.



Začiatkom júna požiadala Dozorná rada DPB vedenie podniku, aby vyrokovalo nižšiu cenu nových autobusov. Suma však podľa Olekšáka aj po prvotných rokovaniach s dodávateľmi prekračuje 24 miliónov eur. Ďalšie jednania by mali nasledovať v najbližších dňoch. Dozorná rada sa bude nákupom nových autobusov opäť zaoberať 26. júna.

Hovorkyňa DPB Adriana Volfová uviedla, že predstavenstvo podniku poverilo generálneho riaditeľa Milana Urbana, aby sfinalizoval všetky cenové rokovania na dodávku 90 autobusov. Podnik podotkol, že jeho cieľom je dosiahnuť najlepšie cenové podmienky, detailné informácie preto zverejní až po podpise zmlúv s dodávateľmi.



Úrad pre verejné obstarávanie tvrdí, že DPB ako obstarávateľ má možnosť použiť postup rokovacieho konania so zverejnením, ktoré sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov. Obstarávateľ na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky tak, aby umožnil hospodársku súťaž.