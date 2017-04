Chcete v posledný deň roka zažiť niečo zaujímavé? Tu je pár tipov

Jediný beh, ktorého dĺžka sa mení. Závisí od toho, koľko mostov je v hlavnom meste priechodných. Tento rok účastníci zabehnú 10 km, za čo dostanú pamätnú medailu. Štart je o 10. hodine pri Ekonomickej univerzite v Petržalke.

Košická detská historická železnica vypraví vlak prvýkrát aj na Silvestra. Okrem jazdy si deti môžu vyrobiť papierové prasiatko. Silvestrovský expres vyrazí o 11.20 hod. zo stanice Čermeľ. Späť z Alpínky ho vypravia o 13. hodine.

Pri altánku v parku stretnú deti medveďa Kubíka, pozrú si rozprávku, ochutnajú sladký punč a poteší ich ohňostroj. Podujatie sa začína o 16. hod.

V lyžiarskom stredisku Orava snow sa o 19.30 hod. začína veľká párty a karaoke. O polnoci vybuchne slávnostný ohňostroj.

Oslavovať môžete aj na najvyššom vrchu Malých Karpát, na Zárubách. Sú 768 metrov nad morom. Výstup zo Smoleníc trvá asi 2,5 hodiny. Už tradične sa tu dopoludnia stretáva viac ako tisíc ľudí vrátane rodín s deťmi.

Na turistov, ktorí sa vydajú na hrad Šariš, čakajú vinšovačky, táborák aj teplý čaj. Zraz účastníkov je o 11. hod.

Prituhne, poriadne sa oblečte!

Na Slovensko prúdi studený a suchý vzduch. Snežiť nebude, ale primrzne a čaká sa inverzia. „Na horách môže byť preto cez deň teplejšie ako v nížinách a kotlinách,“ vysvetlil klimatológ SHMÚ Pavel Faško. V nížinách môže byť dnes hmla, ktorá by sa mala popoludní rozplynúť. Potom bude slnečno, od -2 do +5 stupňov. V noci teplota klesne na -4 až -10, v dolinách, v kotlinách aj na -16 stupňov. Podobne to bude aj na Nový rok. Cez deň teploty vystúpia na -5 až 0, pri slnečnom počasí na +5 stupňov. V noci bude -3 až -9 stupňov. Nasnežiť by malo až začiatkom nového týždňa.