Diaľničiari idú do bitky s archeológmi: Žiadajú o pomoc ministerstvo

Diaľničiari upozorňujú najmä na výskumy na úsekoch diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, a rýchlostných ciest R2 Pstruša – Kriváň, R2 Zvolen – Pstruša a R2 Ruskovce – Pravotice. Na spomínaných úsekoch vraj evidujú neúmerné navýšenie cien za archeologické výskumy. O akú sumu presne ide, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti nespresnila.

„V tomto prípade je to však poriadny balík peňazí, niekoľko miliónov eur,“ prezradil zdroj denníka Plus JEDEN DEŇ. O vážnej situácii diaľničná spoločnosť pred mesiacom rokovala s pamiatkovým úradom. Ten by mal v najbližších dňoch preveriť skutočný rozsah činností archeologických spoločností. Národná diaľničná spoločnosť oslovila už aj ministerstvo kultúry, ktoré požiadala o pomoc pri riešení tohto problému.

„Plánujeme tiež zamestnať vlastného archeológa, ktorý by na stavbách koordinoval postup prác, zabezpečoval kontrolu požiadaviek krajských pamiatkových úradov a dohliadal na rozsah a spôsob činnosti archeologických agentúr,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Valent. Ozvali sa však aj ďalší kritici. Krok diaľničiarov podať trestné oznámenie schvaľuje i Pavol Zajac z KDH.

„Už 8. decembra som podal podnet na Národný kontrolný úrad, aby skontroloval legálnosť a transparentnosť obstarávania, spôsob navyšovania finančných objemov, ale hlavne efektivitu takýchto archeologických výskumov - čo je ich výsledkom a prínosom,“ vysvetlil Zajac.