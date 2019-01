FOTO Úchvatné zábery už neexistujúcich budov: TOTO mesto prešlo poriadnou zmenou!

Kostol uprostred námestia, synagógu, či budovy pri vstupnej bráne by ste už vo vychýrenom stredovekom mestečku hľadali márne. Našťastie, zachovali sa aspoň na dobových záberoch. Môžete tak porovnať, či bola Kremnica krajšia predtým, alebo teraz. Zlaté mesto má bohatú banskú históriu. Predpokladá sa, že vzácne kovy v ňom ťažili už od 10. storočia. Uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou tam v roku 1328 založil mincovňu, ktorá patrí k najstarším podnikom svojho druhu na svete. Nepretržite funguje až dodnes. Kremnické zlaté dukáty, takzvané florény, patrili k najhodnotnejším v Európe. Okrem domáceho obyvateľstva prichádzali do mesta aj osadníci z Talianska, Bavorska, Rakúska, Čiech a Sliezska. V súčasnosti má cez 5-tisíc obyvateľov a patrí do žiarskeho okresu.