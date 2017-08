Gyongyi (†21), obeť havárie: Nedávno pochovala kamaráta, teraz zomrela aj ona!

Smrť Gyöngyi zasiahla celý Šamorín. Mnohí si okamžite spomenuli na Jána († 26). Dievčina sa s ním roky kamarátila a on bol do nej zamilovaný. Jeho lásku však Gyöngyi neopätovala, hoci si boli veľmi blízki. Obaja boli nežné duše, umelecky orientované. On mal rád hudbu, ona milovala fotografovanie. Žiaľ, pred necelým rokom Ján zomrel na zlyhanie srdca.

Užialená Gyöngyi musela odprevadiť najbližšieho priateľa na poslednej ceste. Dlho ho však neprežila. Dievčina zomrela v utorok pri havárii, ktorú spôsobil jej kamarát Dávid (21). Nezvládol riadenie, narazil do betónového múrika a auto sa prevrátilo. Podľa našich informácií bol mladík pod vplyvom drog.

„Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie a drogovú trestnú činnosť. Vodičovi odobrali vzorky biologického materiálu, ktoré podrobia expertíze na zistenie, resp. vylúčenie prítomnosti omamných látok,“ uviedla trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. „Bola zaistená aj škatuľka so sušeným rastlinným materiálom, s podozrením na marihuanu. Rastlina bola tiež zaslaná na expertízu,“ dodala.

Podľa slov priateľov bola Gyöngyi jedinečná. Sociálnu sieť zaplavilo obrovské množstvo kondolencií rodine. „Ešte predvčerom sme sa u nás bavili a dnes zistím, že ju už v živote neuvidím,“ napísala jej dobrá priateľka. Gyöngyi, ktorá sa učila za kaderníčku a kozmetičku, by deň pred Vianocami oslávila 21. narodeniny. Pre jej rodičov a malého bračeka to budú najsmutnejšie sviatky.