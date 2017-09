Konečne je tu pravá hubárska sezóna! Miesta, kde nazbierate plné košíky

Podľa stránky nahuby.sk najviac výskytov húb je hlásených z okolia Popradu a Liptovského Mikuláša.

„Už niekoľko dní po sebe plný košík a ten relax v prírode, to je na nezaplatenie. Hubárčeniu zdar,“ napísal hubár od Popradu. „Hora plná dubákov! Počítal som ich do päťdesiat, potom už nie. Plný košík aj košeľa. Bolo to ako v rozprávke Mrázik,“ pochválil sa muž od Liptovského Mikuláša.

Veľký počet hlásení o výskyte húb je aj v lokalitách Martin, Čadca, Žilina, Rajec, Detva či Banská Bystrica. „Konečne aj u nás začali rásť, ale treba mať šťastie a natrafiť na správne miesto,“ napísal hubár z mesta pod Urpínom.

V lokalitách východného Slovenska - Sabinov, Prešov, Gelnica, Snina, je to už slabšie. Situácia na západnom Slovensku je pritom stále katastrofálna.

„Zopár bedlí na jednom mieste a dubáky, kozáky, inak sucho,“ sťažuje sa hubár od Malaciek. „Sobotňajší dážď nám dával nádej, no les bol suchý, bez húb. Ani len divoké nerástli. Totálne nič,“ dodáva ďalší miestny hubár.

