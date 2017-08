Kúpaliská, kde sa okúpete iba za euro: Takto porazíte úmorné horúčavy!

Dlhšie otváracie hodiny do 10. augusta sa týkajú aj letných kúpalísk Lamač, Rača a Krasňany, ktoré sú tiež v správe hlavného mesta. A zvýhodnené vstupné sa týka aj Zlatých pieskov, Rosničky, Tehelného poľa a Delfínu. Týmto rozhodnutím mesto reaguje na extrémne teploty.

ROSNIČKA

Kúpalisko v Dúbravke ponúka tri bazény – veľký, stredný a detský. Napriek skromnej veľkosti tu nájdete 50-metrovú trojdráhovú šmykľavku, šatne, ihrisko pre deti aj ihriská na beachvolejbal.

Zlaté piesky

Rekreačný areál s prírodným kúpaliskom - veľkou vodnou plochou a plážou. K dispozícii je aj množstvo služieb a atrakcií.

Otvorené do 10. augusta do 20.00 hod. Bežne otvorené do 19.00 hod.

DELFÍN

Malé rodinné kúpalisko v centre Ružinova ponúka tri bazény, nájdete tu aj sauny, detské ihrisko a tobogan či ďalšie atrakcie.

Otváracie hodiny

do 13. augusta: 9.00 do 20.00 hod.

od 14. augusta do 3. septembra: 9.00 – 19.00 hod.

Tieto otváracie hodiny sa týkajú aj letných kúpalísk Tehelné pole, Rosnička a Zlaté piesky.

Do 10. 8. po 16.00 vstupné 1 €.

TEHELNÉ POLE

Jedno z najstarších kúpalísk v centre mesta a ešte stále je obľúbeným miestom mnohých Bratislavčanov.

Krasňany

Kúpalisko Krasňany na Černockého ulici ponúka na kúpanie dva bazény – veľký a detský. K dispozícii sú tiež šatne, bufet a detské ihrisko.

Lamač

Kúpalisko s kapacitou 1 000 návštevníkov ponúka tri bazény. Nájdete tu aj beachvolejbalové ihrisko či detské ihrisko.

Horúčava vás zmorila, nevládzete dýchať ani sa poriadne chýbať? Pripravte sa však na to, že najväčšia spara nás ešte len čaká! Tropické teploty u nás dosiahnu vrchol až v piatok. Môžu atakovať ohnivú štyridsiatku. Ešte stále to nie je najhoršie! Je však pravda, že už včera sa na niektorých miestach šplhali teploty vysoko nad tridsiatku. Najhorúcejšie bolo v Hurbanove a Trebišove, kde namerali 34,3 °C. Teplo bolo aj v horách. Na Hrebienku, kde sa začali tradičné Medvedie dni, bolo aj vo výške 1 300 metrov až 24 stupňov.

Je jasné, že mladí ľudia v maskách medveďov sa kúpali v pote. „Aspoň nemusíme chodiť po štyroch! A teší nás, že deti to vo veľkom prežívajú,“ prezradili spotení „medvedíkovia“ Ľubka (20) a Mariana (20). Lenže to najhoršie nás ešte len čaká. S pieskom zo Sahary sa k nám valí aj tropický horúci vzduch. Najväčšia spara nás zasiahne v piatok. Podľa meteorológov by malo byť 32-39 stupňov Celzia. V tejto súvislosti vyhlásili až najvyšší stupeň varovania - tretí. Je možné, že padne aj rekordná štyridsiatka.

Výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu platí pre južné regióny západného, stredného a východného Slovenska. Pre ostatné oblasti krajiny platí výstaha druhého stupňa a najchladnejšie bude na severe. Cez víkend sa síce ochladí, ale naozaj iba symbolicky. Veď teploty vystúpia na 27 - 34 stupňov. V nedeľu budú podľa SHMÚ teploty podobné, ale konečne sa na celom Slovensku rozprší! Podľa meteorológov terajšou vlnou horúčav vrcholí leto.

Aké bude počasie

Štvrtok

30 - 37 °C slnečno

Piatok

32 - 39 °C slnečno

Sobota

27 - 34 °C slnečno, polooblačno