Nie všetci rozbaľovali darčeky: Ako trávili Vianoce policajti, hasiči, lekári či personál v hoteloch?

Na benzínke zháňajú ľudia kde-čo

Na čerpacej stanici na Triede KVP v Košiciach cez sviatky slúžili Beáta (48) a Jozef (36). Ich kolega Marek (37) pomáhal vodičom s tankovaním. Pani Beáta tu pracuje 10 rokov, z toho šesť slúžila počas Vianoc. „Beriem to ako niečo prirodzené, veď máme nonstop prevádzku,“ hovorí.

„Často je to úsmevná služba. Prišiel napríklad starší pán a pýtal si pečivo, zeleninu, olej, mlieko a toaletný papier. Keď som mu povedala, že to nepredávame, bez slova odišiel,“ zasmiala sa Beáta.

Jozef napriek tomu zhodnotil tohtoročnú službu ako veľmi pokojnú. „Na to, že sú sviatky, máme práce vyše hlavy, predajne sú zatvorené a preto ľudia u nás nakupujú, ale mne to neprekáža, aspoň nám rýchlejšie plynie pracovný čas,“ dodal.

Osem mužov v strehu

Na hasičskej stanici v Čadci boli na Štedrý deň v službe ôsmi chlapi. Vždy pripravení na akýkoľvek zásah. Svoju prácu berú ako povolanie a sviatky tradične prežívajú v kruhu kolegov. „Zásahová jednotka musí byť pripravená na výjazd, aj keď ostatní večerajú v kruhu rodiny,“ hovorí veliteľ Patrik Buchcar. Pripravujú si spolu aj vianočnú večeru. Tak, aby sa atmosféra čo najviac podobala tej domácej. Musia však byť stále v pohotovosti.

Vianočné bábätká

Keďže Vianoce sú jednomyseľne spojené s narodením malého Ježiška, naša cesta smerovala na novorodenecké oddelenie čadčianskej nemocnice. Deň pred Štedrým dňom sa Zuzane Zuzčákovej Gacíkovej (28) z Krásna nad Kysucou narodila malá dcérka Katka.

„Som veľmi šťastná, že je už malinká na svete. Dúfali sme, že sa narodí na Štedrý deň, ale vypýtala sa o deň skôr,“ vraví mladá mamička, ktorá prezradila, že pri pôrode bol aj jej manžel. „Bol pre mňa veľkou oporou a som šťastná, že bol pri nás,“ dodala. To, že je v nemocnici na Vianoce jej vôbec nevadí. „To, že sa mi narodila dcérka je pre mňa najväčší darček,“ uzavrela.

Štedrý deň trávila v nemocnici aj mamička Veronika Strýčková (24) z Turzovky, ktorá porodila svojho prvorodeného synčeka Mareka. „Verili sme, že Vianoce strávime doma, no nakoniec sme v nemocnici. Manžel k nám prišiel popoludní a spolu sme oslávili Štedrý deň. Máme spoločný vianočný darček v podobe nášho krásneho a zdravého synčeka,“ dodala mamička.

Pokojná služba na polícii

V staniciach mestskej polície v Košiciach slúžil počas sviatkov obvyklý počet mužov ako počas bežných dní. „Mám rád službu počas sviatkov, pretože býva najpokojnejšia v roku,“ povedal policajt, ktorého sme zastihli na Hlavnej ulici.

Chýba mu akurát sviatočné posedenie. V operačnom stredisku majú pekný zvyk. Napíšu na papieriky mená všetkých službukonajúcich policajtov a potom z osudia žrebujú tých, ktorým kúpia darčeky.

Štedrá večera pre hotelový personál

Vianoce prežil v práci aj čašník Pavol, ktorý bol v hoteli na Donovaloch k dispozícii 70 hosťom. Spolu s ním sa starali o ich pohodlie aj kuchári, recepčné, manažéri či chyžné. „Sviatkovalo tu 15 kolegov. Samozrejme, radšej by sme boli s rodinami, no naša práca prináša aj takéto chvíle,“ povedal s tým, že tradičnú sviatočnú večeru nevynechali ani oni. „Po tom, ako sa hostia asi hodinu pred polnocou porozchádzali, dopriali sme si výbornú kapustnicu, oblátky s medom a cesnakom aj kapra so šalátom,“ dodal.