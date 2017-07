Desivé zábery: Pozrite, kde sa Monika a Ninka, zrejme obete sériového vraha, naposledy fotografovali!

Fotografie z roku 2012 zachytávajú vtedy iba 19-ročnú Moniku a jej usmiate poldruharočné dievčatko na dvore domu v Zliechove, kde žili s Miroslavom. Desivé sú zábery maličkej Ninky pred krbom, v ktorom mal podľa doterajších informácií Miroslav spáliť telá Moniky s dcérkou.

Podľa dátumov by malo ísť o ich posledné fotografie. Sú zo 6. júna a o šesť dní neskôr sa Monika naposledy ozvala mame Vlaste do Handlovej. „Je to zložité,“ charakterizovala mladá žena vtedy na sociálnej sieti svoj vzťah k Miroslavovi.

Mačeta a horiace sudy

Sociálna sieť veľa prezrádza aj o samotnom Miroslavovi, ktorý je podozrivý zo štyroch brutálnych vrážd. Našli sme jeho tri profily. Najviac o ňom hovorí profil pod prezývkou Tenktoveri Imhotep. Na profilovej fotografii je v dlhej čiernej „sukni“ so psami. Nebezpečne vyzerajúce zvieratá, ktoré sú jeho miláčikmi, sa opakujú aj na ďalších záberoch. Pochválil sa aj mačetou, ktorú si vyrobil v práci, zverejnil aj sudy s horiacim obsahom.

Nechýbajú ani fotografie jeho súčasnej družky Lucie K. (27) s tromi deťmi.

Sledovali ho niekoľko rokov

Miroslav a Lucia naposledy spolu bývali v prenajatom byte v Dubnici nad Váhom. Oboch zadržali policajti pred dvomi týždňami pre týranie Luciinho malého synčeka.

Kriminalisti z Prievidze sledovali Mira už niekoľko rokov pre podozrenie z vrážd. Prípad neskôr prevzala Národná kriminálna agentúra. Podľa informácií z policajného zdroja sa Miroslav po zadržaní priznal k štyrom vraždám.

Vyšetrovatelia a technici Národnej kriminálnej agentúry minulý štvrtok priviedli Miroslava v putách do Zliechova. Spolu s ním prehľadali dom i okolie, prekopali aj blízky pozemok. Muž im mal ukázať miesto, kde vraj vysypal fúrik s popolom obetí.

Miroslavove obete

Prvou obeťou mala byť jeho družka Sandra N. z Karvinej, s ktorou mal Miroslav osemročného syna. Zmizla vo februári 2010 po tom, ako chcela odísť od Mira. Mala iba 23 rokov.

O rok neskôr sa stratil Roman (38) z Trenčína, ktorý bol manželom Mirovej terajšej priateľky Lucie.

Od roku 2012 je nezvestná Monika s dcérou Ninkou, ktoré s Miroslavom žili v dome v Zliechove.