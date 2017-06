Nové centrá hádzanej: Tešiť sa môže aj Považská Bystrica

Aby sa klub z Považskej Bystrice mohol zaradiť medzi 8 regionálnych centier, musel spĺňať dôležité kritériá. Prvým bol regionálny charakter, aby mal v okolí ďalších päť až osem klubov. Druhou podmienkou bola hala, potom spolupráca s mestom alebo VÚC. Posudzovala sa aj otázka personálneho zabezpečenia, či má klub dostatok trénerov licencie A, koľko hráčov dokázali vychovať pre reprezentáciu, ale aj to, aké úspechy majú v priebehu piatich až desiatich rokov s mládežou.

Úlohou centra však nebude len rozvíjanie vlastného klubu, pod centrum budú spadať aj hádzanárske kluby v Kysuckom Novom Meste, Martine, Čadci a Bytči. Dôležitou úlohou trénerov bude aj vyhľadávanie hádzanárskych talentov, ktoré sa potom dotiahnu do Považskej Bystrice, aby vyrástli v kvalitných podmienkach. Šéftrénerom nového regionálneho centra bude Ján Beňadik a jeho zástupcom Dušan Porubský.

„Pri podpore športu nám ide práve o prácu s mládežou. Chceme, aby naše deti športovali a v hádzanej majú tie najväčšie vzory. Sme preto veľmi radi, že v Považskej Bystrici vznikne jedno z regionálnych centier. Pokiaľ ide o rozpočet, zatiaľ by to malo byť bez nejakých zásahov a zmien. Mesto má s hádzanárskym klubom dlhodobo veľmi stabilné dohody o financovaní. Možno príde čiastočne k zníženiu nákladov na mládež, ale keďže naši muži pravidelne hrávajú medzinárodné súťaže, tak sa to vyrovná.“ zhodnotil primátor Považskej Bystrice Karol Janas.