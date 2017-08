Po tragickej smrti paraglajdistu (†38) Petra: Jeho rodný Klenovec zahalil smútok z neba

Jedenásť nadšencov a kamarátov Petra Hrivnáka sa stretli na mimoriadnom prelete v pondelok večer, lebo od chvíle, keď sa dopočuli najstrašnejšiu správu o smrti Petra, stále tomu nemôžu uveriť.

„Peter patril medzi slovenskú špičku paraglajdistov. Ja som ho poznal od počiatku jeho lietania a na neho bolo vždy spoľahnutie,“ povedal kamarát a kolega Maroš Kurek.

„Sme tu dnes preto, aby sme si uctili pamiatku nášho kamaráta preletom nad Klenovcom, kde vyrastal a kde najviac toho prelietal aj on. Každý máme zavesenú aj čiernu stuhu a poletíme až dole do Klenovca kde zakrúžime nad jeho domov a pristaneme pri amfiteátri. Toto je naše vzdanie holdu nášmu Peťovi,“ dodal.

Spolu letelo nad Klenovcom jedenásť paraglajdistov. „Zapísali sme sa aj do našej kroniky. Vždy si do nej evidujeme každý let na pamiatku, dnes sme bohužiaľ museli napísať smutné slová rozlúčky s Peťom,“ hovorí najstarší paraglajdista Peter Tóth (65).

Na komíne v Kokave nad Rimavicou vlaje vždy stuha, ktorá naviguje paraglajdistov pri štarte o smere vetra. Teraz tam stuha nebola.

„Vymenili sme ju za čiernu zástavu a dnes nás navigovala ona. Na komín ju vyniesol jeden z našich kolegov a bude tam, kým sa nerozlúčime s Petrom,“

dodali jeho smutní kamaráti po spomienkovom lete na Petra Hrivnáka.

Vo vyšetrovaní tragédie stále nie je nič nové a polícia na prípade intenzívne pracuje. S najväčšou pravdepodobnosťou došlo ku technickej poruche. „Peter by určite neurobil žiadnu chybu. Bol natoľko skúsený a zodpovedný že by som mu zveril k letu aj moju vnučku,“ dodal Peter Tóth.