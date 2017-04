Počasie nás dnes nepoteší: Varovanie sa týka najmä týchto krajov!

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre časť uvedených krajov výstrahu druhého stupňa, ktorá platí oddnes od 8.00 h do soboty (29.4.) 8.00 h.

SHMÚ varuje aj pred výskytom dažďa s úhrnom zrážok 40 až 60 milimetrov v časti Trenčianskeho, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, pre ktoré vydal výstrahu prvého stupňa.

Platí takisto dnes od 8.00 h do soboty 8.00 h. V horských polohách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja SHMÚ miestami očakáva silný vietor s rýchlosťou 90 až 115 kilometrov za hodinu.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa s platnosťou do piatka (28.4.) do 16.00 h.

Predpoveď počasia na štvrtok, 27. apríla



Počasie u nás ovplyvňuje zvlnený studený front. Zamračené, občasný dážď. Teploty 8 až 13 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 10 až 13 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m zamračené, dážď, najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 7 stupňov C.

Vo výške 1500 m zamračené, dážď, najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 5 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 2 stupne C.

Ozón: 6% pod úrovňou dlhodobého priemeru (362 DJ).

Vo Vysokých a Západných Tatrách pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, ktorý platí najmä od poludňajších hodín, kedy sa sneh pre výrazné oteplenie a dážď premočí, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. V Malej Fatre a v Nízkych Tatrách je malé lavínové nebezpečenstvo, 1. stupeň.

Nebezpečné sú najvyššie polohy Vysokých a Západných Tatier, kde je ešte dostatočná výška snehovej pokrývky. Pohyb vo vysokohorskom teréne je obtiažny. Lavínové nebezpečenstvo v priebehu dňa stúpa. Na horách zrána prevládala veľká oblačnosť s výdatným dažďom.

Snehová pokrývka je silne premočená v celom svojom profile. Počas dnešného dňa sa očakáva naďalej prílev teplého vzduchu a dážď, ktoré spôsobia ďalší úbytok snehu. Lavínové nebezpečenstvo platí predovšetkým na strmých miestach vysokých polôh.