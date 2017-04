Pomáhať a chrániť v pravom zmysle slova: Blesková reakcia polície zachránila život 1,5-ročnému chlapcovi!

Chlapec prehltol celkovo 8 ks magnetických železných gulôčok, pričom lekár za účelom stanovenia ďalšieho postupu urýchlene potreboval vzorku tohto predmetu.

Rodič však vzorku nemal pri sebe, musel ísť po ňu do Hamuliakova.

"Nakoľko vec nezniesla odklad a bol ohrozený život maloletého chlapca, policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky Odboru Poriadkovej polície KR PZ BA za použitia svetelného výstražného a zvukového zariadenia sa spolu s rodičom premiestnili pre predmetnú vzorku," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Nakoľko rodič mal so sebou aj 5-ročnú dcéru, ktorej prevoz vo vozidle príslušníkov PZ nebol možný, rovnako nebolo možné stráženie pracovníkmi zdravotníckeho zariadenia, a nebolo ani možné stráženie druhým z rodičov, pomoc poskytla hliadka Oddelenia služobnej kynológie Odboru Poriadkovej polície KR PZ BA, ktorá v čakárni nemocnice dohliadala na 5-ročné dievča do príchodu rodiča spolu so vzorkou potrebného predmetu.

"Následne bol potrebný predmet odovzdaný k ďalšiemu postupu službukonajúcim lekárom nemocnice," dodal Szeiff.