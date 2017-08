Pomôže automobilka mestu, kde stojí? V Nitre to tak zatiaľ nevyzerá!

V súčasnosti sa automobilka buduje naozaj veľkým tempom, veď už o čosi viac ako rok by mali z jej liniek vyjsť prvé automobily. Zatiaľ sú však s jej výstavbou v okolí Nitry spojené najmä viaceré dopravné obmedzenia. „Treba si uvedomiť, že štát buduje v priemyselnom parku Sever strategický park, čo je pre nás dobré, lebo bude mať určitú vybavenosť, ktorá pomôže dotiahnuť ešte niekoľko ďalších investorov. Z tohto pohľadu sa spravilo aj premostenie obchvatu, a tak do parku sa je možné dostať z oboch jeho strán,“ prezradil hneď v úvode primátor Nitry Jozef Dvonč. Nitrania, ale najmä ľudia z prímestskej časti Dražovce, pri ktorej bude automobilka stáť, však hromžia na veľké kolóny a množstvá nákladných áut a kamiónov. „Pri každej takejto veľkej stavbe je istý čas problém, treba to však zniesť a dívať sa trochu dopredu. Obmedzenia v doprave sme sa snažili eliminovať, no nie všetko sa podarilo. Neskôr ale vybudovaním cyklotrás, ktoré budú končiť aj v priemyselnej zóny, či úpravou mestskej hromadnej dopravy a dobudovaní ciest v okolí mesta sa dopravná situácia určite zlepší,“ upokojuje Nitranov primátor.

Zmodernizuje sa doprava v meste

V rámci zlepšenia dopravy sa tiež uvažuje nad novým železničným prepojením medzi Nitrou a Trnovcom nad Váhom, takže by sa vlakovo Nitra priamo spojila s Bratislavou. „Prioritou pre mňa je obchvat mesta cestou R8, obchvat mestskej časti Krškany a najmä oprava univerzitného mosta, s ktorou by som najradšej začal ešte tento rok,“ pridal Dvonč. V Nitre by sa mohol vybudovať aj ďalší most a podľa primátora by sa mala zmodernizovať vnútorná doprava v meste. Na to všetko je potreba veľa peňazí. „Chceme sa o to pokúsiť a vybudovať pod Zoborom moderné mesto, kde bude minimum emesií a kde sa oplatí bývať,“ naznačil primátor víziu do budúcna.

Budú sa stavať aj byty

Automobilka a jej dodávatelia, ktorí v jej okolí vybudujú svoje podniky, ale pritiahnu do mesta pod Zobor tisíce nových ľudí, ktorí budú chcieť a musieť niekde bývať. V meste a jeho blízkom okolí už teraz stúpli ceny nehnuteľností. „Byty, nie ubytovne, chce u nás stavať 10 až 12 investorov. Možno by sme nejaké mohli postaviť i my, lenže to len za podpory Štátneho fondu rozvoja bývania,“ netají J. Dvonč. Navyše, podľa jeho slov, by na Párovských lúkach, ktoré sú oproti priemyselnému parku, mohlo vzniknúť nové sídlisko či mestečko a rodinná zástavba je plánovaná aj na Zobore.

Nutná je prestavba školstva

Získať na nové pracovné pozície v automobilovom priemysle kvalifikovaných ľudí bude však u nás čoraz ťažšie. „A práve aj kvôli tomu bude zrejme nutná úplná prestavba stredného a vysokého školstva v našej lokalite. Školy by mali presne vedieť, pre koho a najmä ako pripravovať žiakov na budúce povolania. Diskusie na túto tému už prebiehajú my sa k tejto vážnej téme chceme stretnúť aj s čelnými predstaviteľmi Jaguaru. Uvažuje sa totiž, že by sme niektoré pracovné sily doškoľovali a rekvalifikovali. Ak by sa podarilo dostať nejakým spôsobom do práce dlhodobo nezamestnaných či takých, ktorí nemajú dokončené ani základné vzdelanie, tak by som to považoval za ďalší pozitívny vstup tohto investora do nášho regiónu,“ vysvetlil primátor Nitry.

Tlaky sú na vyššie mzdy

Strategický park, ktorý v Nitre buduje štát prostredníctvom MH Investu, má zhruba 700 hektárov a značnú časť z neho bude patriť práve firme Jaguar Land Rover. „Verím, že táto mega investícia sa ukáže ako úspešná a prospešná nielen pre mesto, ale pre celé Slovensko,“ netají Dvonč, ktorý vidí i ďalší vplyv novej automobilky. „Sú tu tlaky na vyššie mzdy, takže každý, kto si bude chcieť udržať svojich pracovníkov bude nútený ich zvyšovať. Úprimne poviem, s rovnakým problémom sa zrejme budeme musieť vysporiadať aj u nás na magistráte. Toto vidím ako isté pozitívum. Ak sa ma spýtate na negatíva, tak v tejto fáze žiadne nevidím,“ vraví prvý muž Nitry.

Pomôže Jaguár mestu?

Do akej miery prispeje príchod jednej z najväčších svetových automobiliek k rozvoji Nitry ukáže až čas, isté je, že na finančnú podporu od Jaguaru čakajú športovci aj iné organizácie. Dočkajú sa? „S predstaviteľmi spoločnosti sme rokovali o rozličných formách pomoci, ale aká bude a komu sa z nej dostane to nám napovie až budúcnosť,“ dodal na záver nitriansky primátor Jozef Dvonč.

Jaguar Land Rover v číslach:

- pri výstavbe závodu v rokoch 2016 až 2020 preinvestuje celkovo 1,4 miliardy € z čoho slovenskí dodávatelia a stavebníci získajú zákazky odhadom asi za 450 miliónov€

- pre automobilku pripravili 470 ha pôdy, 31 km cestnej infraštruktúry, v príprave je špeciálny železničný terminál, ktorý bude napojený aj na medzinárodnú prepravu

- robia sa protipovodňové opatrenia, ktoré budú chrániť Nitru pred tisícročnou vodou

- na prípravu podložia v strategickom parku sa použilo 2,2 milióna ton špeciálnej hmoty

- po rozbehnutí plnej výroby v roku 2019 majú ročné tržby dosahovať 5 miliárd €

- prvé vozidlá by mali z výrobnej linky zísť v septembri 2018

- na začiatku disponovať výrobnou kapacitou 150 000 vozidiel za rok, neskôr sa má tento počet zdvojnásobiť

- v rokoch 2016 až 2018 plánuje zamestnať asi 1 400 ľudí

- v rokoch 2019 až 2020 by sa mal počet zamestnancov zvýšiť na viac ako 2 800

- celkovo aj s dodávateľmi a vyvolanými pracovnými pozíciami v iných sektoroch vytvorí investícia takmer 15-tisíc pracovných miest

- zamestnancom sľubuje priemernú mesačnú mzdu vo výške 1 225 € v hrubom., po roku 2019 by sa mala zvýšiť na takmer 1 300 €. Je ale otázne, či sú v priemerných číslach započítané aj mzdy manažmentu.

Kia priniesla pozitíva

Podľa žilinského primátora Igora Chomu, automobilka Kia Motors Slovakia priniesla najmä pozitíva, a tým najdôležitejším je práca. „Aj vďaka spoločnosti máme v meste nezamestnanosť na úrovni 4,87%, čo nás radí medzi mestá s najmenšou nezamestnanosťou na území Slovenskej republiky,“ vraví primátor Choma. Umiestnenie automobilky do blízkosti Žiliny bol výhodný krok pre obidve strany. „Mali sme tu skúsenosti v strojárskej výrobe, ponuku nevyužitých kapacít zamestnancov s praxou, na strojárstvo zamerané stredné odborné školy a Žilinskú univerzitu s orientáciou na výchovu odborníkov v doprave. Žilina zároveň ponúkala výhodné dopravné napojenie na diaľničnú a železničnú medzinárodnú sieť,“ vraví Choma.

O Žilinu je zvýšený záujem

Vybudovanie závodu prinieslo okrem zlepšenia zamestnanosti aj zvýšený záujem o mesto Žilina z pohľadu ďalších investorov, dodávateľov, a výrobcov. Zvýšením zamestnanosti došlo automaticky k prílivu občanov do mesta a tým k nárastu dopytu po nových možnostiach bývania.

Majú dobrý vzťah

Mesto Žilina má so spoločnosťou veľmi korektný vzťah a mávajú pravidelné stretnutia. Finančne sa dlhodobo podieľajú na kultúrnych i športových podujatiach, ktoré mesto každoročne organizuje, prispievajú na rekonštrukcie školských zariadení v správe mesta Žilina. "Momentálne prebieha rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra, ktorú finančne podporuje aj spoločnosť Kia Motors Slovakia, okrem toho prispievajú pravidelne na revitalizáciu parkov a zelene na území mesta, príkladom je park v mestskej časti Bánová," nešetrí chválou primátor Žiliny.

Mestu darovali autá

Automobilka aj darovala mestu Žilina 4 automobily na zabezpečenie výkonu samosprávy. „Každý z občanov má na automobilku vlastný názor, avšak vo všeobecnosti je prínos automobilky viditeľný vo všetkých oblastiach počnúc dopravou, školstvom, kultúrou až po šport,“ dodáva Choma, ktorý podotkol, že Kia Motors predstavuje jedného z popredných zamestnávateľov v meste i regióne, kde svoje zamestnanie našlo veľa Žilinčanov.