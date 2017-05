Na túto chvíľu čakala Ružena 78 rokov: To, čo nasledovalo, ju dostalo

S vyhodením zo školy sa Ruženka ťažko vyrovnávala. Cítila veľkú prázdnotu. "Myslela som, že to tak musí byť. Bol to predsa Slovenský štát, nebolo mi to príjemné dívať sa do novín na pokrivené nosy, na strašné karikatúry, na to, že sme mohli ísť až po desiatej von na ulicu," priblížila.

Po gymnáziu začala Becková navštevovať meštiansku, potom židovskú školu.

Na obdobie, keď bola prváčkou na gymnáziu, si pani Becková nespomína rada. "Boli tam aj synovia gardistov, ktorí ma ťahali za vlasy, keď začala protižidovská doba. Nechápala som to, pri desiatich - jedenástich rokoch kto chápe, že niečo takéto sa môže stať," hovorí pani Ruženka.

Napriek tomu jej nevinný detský vek umožnil prežiť zlé chvíle. "Žila som voľne. Skamarátila som sa s inými deťmi, katolíckymi, či už to boli susedia alebo spolužiaci. Ja som ani nevnímala, kto je Žid alebo evanjelik alebo katolík," povedala.

Pátrali v archívoch

Osud židovského dievčatka zaujal aj školu, kam chodila. „Blíži sa 100. výročie gymnázia a v archívoch sme prišli aj na nemilé veci, ktoré sa objavili v histórii našej školy. V roku 1939 vyhodili z gymnázia všetkých 29 detí židovskej národnosti," povedala riaditeľka školy Eleonóra Porubcová.

Nielenže objavili neprávosti z dávnych čias, ale snažili sa ich aj napraviť.

Verejná pocta

Na škole premýšľali, ako napraviť minulé krivdy. "Chceli sme sa pani Beckovej ospravedlniť, udeliť je titul „študent z čestných dôvodov“ a povedať, že ju považujeme za našu. Sľúbili sme jej, že sa už nikomu takéto niečo nestane,“ povedala riaditeľka školy Eleonóra Porubcová.

Čestný titul niekdajšej gymnazistke odovzdala na školskom dvore pred nastúpenými maturantmi.

Ospravedlnenie po 80 rokoch

Ako prijala pani Ruženka oneskorenú poctu z gymnázia, ktoré jej cez vojnu tak veľmi ublížilo? „Bolo to veľmi srdečné a úprimné,“ poďakovala dojatá seniorka, ktorá musela čakať na ospravedlnenie takmer 80 rokov.

Kto bola Ružena Becková

Ružena Becková, rodená Steinerová, sa narodila v roku 1927 v Prievidzi. Jej otec bol autodopravca, v centre Prievidze vlastnili dom. Mala jedného brata.

V roku 1942 ju spolu s jej rodinou odviezli do koncentračného, neskôr pracovného tábora v Novákoch, kde boli dva roky.

Stadiaľ potom ľudí židovskej národnosti odvážali do iných koncentračných táborov. Jej 33 najbližších príbuzných zomrelo v koncentračnom tábore.

Nešťastné dievčatko

Vyhadzov z gymnázia bol iba začiatkom utrpenia židovského dievčaťa a jej rodiny. Vtedy ešte netušila, že ju čaká koncentrák a útek do hôr. Je priam neuveriteľné, čo ju zachránilo pred smrťou.

