Silvester v znamení ruskej zimy: Takéto mrazy sme dávno nezažili!

Nasledujúcu noc a silvestrovské ráno (31.12.) bude na Slovensku mrznúť. Teploty môžu klesnúť na mínus 15 až mínus 17 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.

Mrazy môžu byť pre ľudí zdraviu nebezpečné, varuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Teploty začnú miestami prudko klesať dnes o 22.00 h, potrvať by to malo do soboty 9.00 h. Chladno bolo niekde i vo štvrtok (29.12.) večer.

"V Liptovskej Tepličke sa krátko pred 21.30 h ochladilo už na mínus 15 stupňov Celzia," uvádza SHMÚ na Facebooku.

"Pri nízkych teplotách na mokrých a vlhkých cestách sa dnes môže tvoriť poľadovica," upozorňuje Slovenská správa ciest na webe zjazdnost.sk. Snehové jazyky sa podľa cestárov môžu tvoriť v okrese Prešov, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov.

Pre vozidlá nad 10 metrov je uzatvorený horský priechod Šútovce a úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom. Na ceste II/584 v úseku Srdiečko - Bystrá je nutné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu. Diaľnice, horské priechody a cesty I., II. a III. triedy sú pre vodičov zjazdné.