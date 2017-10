Škandál vo firme Gabor: Šéfku odborov vyviedla esbéeska

„Som suspendovaná, nemôžu ma pustiť do práce,“ skonštatovala sklamane Monika. Vzápätí dodala, že zajtra sa o nástup do práce pokúsi znova. Nesúhlasí totiž s tým, že konateľ spoločnosti jej nariadil dočasné prerušenie výkonu práce, ktoré má trvať mesiac. S čím ona, ani odborový výbor nesúhlasil. Dôvod? „Podľa konateľa, môj ďalší výkon práce by ohrozoval dôležité záujmy zamestnávateľa. Tak to uviedol v písomnom napomenutí, ktoré mi odovzdal v piatok,“ spresnila Monika.

Podľa nej, všetko začalo tým, že zamestnávateľ uverejnil vo svojom ozname, že odbory súhlasia s uvedeným rozsahom a podmienkami sobotnej práce nadčas. Odborári zareagovali na svojej nástenke a sociálnej sieti a tvrdenie zamestnávateľa nazvali klamstvom.

Vo štvrtok si konateľ zavolal šéfku odborov na koberec. Dostavila sa tam aj s členmi výboru. „Konateľ mi povedal, že ma vo firme viac nechcú vidieť a dal mi 30 sekúnd, aby som opustila závod a začal mi odpočítavať čas. Keď som sa nepohla z miesta, esbéeska ma vyviedla von. Členka výboru to nakrúcala na mobil, na príkaz esbéeskara to však musela zmazať,“ opisuje Monika šokujúce konanie firmy.

Šéfka odborov sa včera obrátila o pomoc na Inšpektorát práce v Trenčíne. V neľahkej situácii jej pomáhajú skúsenejší kolegovia Michal Nirka, predseda odborovej organizácie zo susednej firmy a Ján Stískal, člen predsedníctva Rady OZ KOVO.

„Zamestnávateľovi je nepohodlné, že odborová organizácia začína plniť svoju úlohu, preto predsedníčku a výbor chcel takýmto brutálnym spôsobom zastrašiť, aby mu ako doteraz, podpisovala všetko, čo si zmyslel. Je to výstraha aj pre zamestnancov, aby nevystrkovali rožky,“ komentoval Michal Nirka. „Zástupcovia zamestnancov si musia uplatňovať svoje kompetencie. Keďže firma má zahraničného majiteľa, chceme sa skontaktovať s našimi kolegami v Nemecku a spýtať sa ich, či aj oni majú takéto problémy so svojím zamestnávateľom. Ak nie, budeme sa pýtať firmy, prečo takéto spôsoby uplatňuje na Slovensku, či sme niekde inde, ako v Európskej únii,“ uzavrel dlhoročný odborár Ján Stískal.

Konateľ spoločnosti sa k situácii vo fabrike nevyjadril.