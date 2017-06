Dajte si pozor na túto OPATROVATEĽKU detí! Manželom Dankovcom spôsobila nočnú moru

Iba 20-ročnú opatrovateľku Veroniku z Kysúc prijali Dankovci pochádzajúci z Michaloviec k svojmu synčekovi Kristiánovi (2). O dieťa sa mala starať, občas v dome upratať i čosi navariť. Až donedávna bolo všetko v poriadku. „Chceli sme hlavne, aby hlavne trávila čas s Kristiánom,“ povedala Plus JEDEN DEŇ mamička Ivana (30).

Záhadne sa stratila

Minulý piatok sa však všetko zmenilo. Veronika poslala sms správu: Príďte domov! „Odvtedy sme sa jej už nemohli dovolať. Skontrolovali sme kamery v dome, ktoré sme mali inštalované pre bezpečnosť syna. Na nich nebolo nikoho vidieť, tak si viete predstaviť, čo sme prežívali,“ opisuje hrozivé chvíle Ivana. Ich 2-ročný synček našťastie spal. „Bol sám doma, zbadali sme, že nám zmizli rodinné úspory, libry aj eurá i drahá značková kabelka,. Celková škoda asi za 5-tisíc eur,“ prezradila zdrvená mamička.

Rodičia ihneď volali britskú políciu, tá ale prišla až o tri dni! „Volali sme potom aj na slovenskú políciu, tí nám však povedali, že s tým nič nemôžu robiť, kým nedostanú podnet od anglickej,“ uviedla Ivana.

Ozvali sa ďalší poškodení

Ako sa napokon ukázalo, Veronika z obce Čierne v okrese Čadca bude poriadny kvietok. Množstvo problémov totiž mala už v minulosti. „Pracovala aj u mňa v bare, kde ukradla peniaze a chcela to hodiť na iné kolegyne. Podali sme aj trestné oznámenie, avšak pre nedostatok dôkazov bolo zamietnuté,“ napísala nám majiteľka istej kaviarne.

V súčasnosti sa po Veronike akoby zľahla zem. Dankovci pátrajú aj na vlastnú päsť, kde by mohla byť. „Ozývajú sa nám viacerí ľudia. Mala byť kdesi v taxíku a mala mať namierené do Londýna. Na sociálnej sieti zverejnila aj oznam, že si balí kufre,“ povedala Ivana.

Čo hovorí Veronika?

Podvodnej pedagogičke sme sa snažili dovolať. Jej telefón síce zvonil, dievča však nereagovalo. „Nič z toho nie je pravda,“ zareagovala najprv na sociálnej sieti.

Pochybná opatrovateľka Veronika zdá s podvodmi problém nemá. Keď poškodeným Dankovcom posielala životopis, uviedla, že je vyštudovanou pedagogičkou. „Je to hlúposť, je z vedľajšej dediny. Je to kozmetička a narobila už samé problémy. Viem, že sa aj vyspala s chlapcami za čokoľvek. Je to také dievča pre všetko,“ napísal nám anonym.

Polícia informácie neposkytuje

Na problémové dievča sme sa pýtali aj našej polície. Tá však informácie neposkytla. „Polícia neposkytuje informácie k osobám, vyjadrujeme sa k prípadom, ktoré preverujeme alebo vyšetrujeme, k služobným zákrokom a podobne,“ poznamenala Jana Balogová hovorkyňa z krajskej polície v Žiline.