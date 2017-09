Špeciálny jazykový kurz pre IT špecialistov: Na nemčinu ich láka známa moderátorka

Na Slovensku jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov prichádza práve do Žiliny. Spoločnosť týmto projektom poukázala na nevyužitý́ potenciál na trhu a otvorila tak diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na vysokých školách technického zamerania.

Naši IT-čkári by mali vedieť nemčinu

„Sme presvedčení, že nielen pre nás a pre našu firmu, ale pre celý slovenský IKT trh by bolo obrovskou devízou, keby naši IT-čkári mali vyššiu znalosť nemeckého jazyka. Žijeme v stredoeurópskom priestore, nemecký trh je obrovský, nemecké firmy prichádzajú k nám,“ vraví Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ spoločnosti Stengl IT, ktorá práve týmto projektom chce docieliť, aby skúsení IT-čkári mohli ísť pracovať aj do Nemecka.

Nemčinu má v malíčku

Hlavnou ambasádorkou projektu sa stala Adela Vinczeová, ktorá nabáda ľudí, aby sa na kurz prihlásili. „Nemčina mi je blízka odmalička, v našej rodine bola vždy druhou rečou. Vďaka nemčine som objavila užasne knihy, otvorili sa mi životné obzory, určite ma posunula aj kariérne,“ vysvetľuje moderátorka fakt, prečo pred rokom súhlasila stať sa tvárou STENGL IT Akademie. No či sa vyzná v IT technológiách, sme sa nedozvedeli.

Ľudia majú možnosť

„Angličtina špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie,“ dopĺňa Petrovaj. Do 1. ročníka v Bratislave sa ich minulý rok prihlásilo vyše 200, do najužšieho výberu sa dostali úspešne 12-ti v 3-kolovom výbere.

To, že špecialisti utekajú skôr do zahraničia, má zrejme aj finančný dôvod.

Nedostatok expertov

Podľa IT Asociácie Slovenska je na našom trhu akútny nedostatok kvalifikovaných itečkárov. „Podľa prieskumu ich chýba približne 10-tisíc,“ tvrdia.

Lenže kým u nás zarobia mesačne okolo 2-tisíc eur, v Nemecku je to približne 5-tisíc. „Dôvodom odlevu mozgov nemusí byť len plat, môžu to byť aj iné dôvody - politická situácia, daňové a odvodové zaťaženie, úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti a podobne,“ dodala hovorkyňa známej spoločnosti ESET Zuzana Hošalová.

Trochu iné skúsenosti majú v Košiciach. Z metropoly východu chcú vybudovať obdobu známeho Silicon Valley​ v severnej Kalifornii. Usilujú sa a niečo už dosiahli. Vo firme T-Systems Slovakia napríklad v snahe získať nových zamestnancov organizovali trojmesačný kurz. Všetkých, ktorí v ňom uspeli, zamestnali. „Máme aj večernú univerzitu, ktorá umožní vzdelávanie ľuďom, ktorí chcú v danej oblasti pracovať, ale neštudovali daný odbor na univerzite,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Katarína Trnová. „V Košiciach je veľká konkurencia na trhu IT. Snažíme sa byť atraktívni pre expertov napríklad z pohľadu benefitov. Pred 5-7 rokmi sme si mohli vyberať záujemcov, bolo ich veľa. Teraz sa situácia zmenila. Ale napriek všetkému pozorujeme, že ľudia sa vracajú zo zahraničia, prípadne z Bratislavy. Máme zamestnancov, ktorí sa vrátili z Nemecka. Viedli ich k tomu najmä rodinné dôvody,“ dodala Katarína Trnová.