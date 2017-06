Alicka nevidí, nerozpráva a nechodí: Súd rozhodoval, kto je za jej stav vinný, verdikt šokoval

Mama Martina trpí epilepsiou od detstva. Keď štyri roky nemala záchvat, lekárka jej odsúhlasila tehotenstvo.

Lenže mesiac a pol pred pôrodom dostala Martina epileptický záchvat a v nemocnici upadla na tri dni do bezvedomia.

Nevidí, nerozpráva a nechodí

Dievčatko sa po nedostatočnom okysličení mozgu narodilo cisárskym rezom s doživotnými následkami.

Alicka je blonďatý anjelik s modrými očkami. Lenže nevidí, namiesto slov vydáva len zvuky a na choré nôžky sa nikdy nepostaví.

Rodičia vinia lekára

Prečo sa ich dievčatko dostalo do takejto situácie? Rodina bola od samého začiatku presvedčená o tom, že pred pôrodom Martine nebola dostatočne poskytnutá zdravotná starostlivosť. „Dalo by sa tomu zabrániť včasnou hospitalizáciou v nemocnici a bola by som pod dozorom, keby sa mi niečo stalo, mala by som pomoc nablízku,“ dodala mamička Martina Mihályová (37).

Zo zle situácie vinila lekára a preto ho zažalovala a žiadala o náhradu škody.

Odchádzali sklamaní

Súd sa ťahal niekoľko rokov. Dnes bolo posledné pojednávanie, na ktorom sa mala ukázať pravda. "Okresný súd v Martine dnes vyhlásil rozsudok, ktorým zamietol návrh na náhradu škody," informovala nás hovorkyňa súdu Anna Dudová Záborská.

Chceli len spravodlivosť

Rodičia sú z rozhodnutia sudcu sklamaní a nešťastní a preto zvažujú sa proti rozhodnutiu odvolať. „Nám išlo o spravodlivosť, nie o peniaze. Mali sme vypracované znalecké posudky, ktoré jasne ukázali, že bolo pochybenie lekára. Neviem, ako takto sudca mohol rozhodnúť v prospech toho gynekológa, ktorý ma neposlal včas na hospitalizáciu,“ vraví so slzami v očiach Martina.

Mal vypnutý mobil

Snažili sme sa skontaktovať aj so samotným lekárom. Podľa našich informácií dnes nepracoval a zo súdu odchádzal domov. Svoj mobilný telefón mal celý deň vypnutý.

Podľa našich informácií sa na daného lekára sťažujú viaceré pacientky, ktoré s ním prišli do kontaktu. Na stránke lekar.pluska.sk napísali viaceré pacientky, že sú radi, že odišli od neho preč a našli si iného lekára.

Tu sú niektoré výpovede: