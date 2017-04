Apríl ešte nepovedal posledné slovo: Varovanie pred silným vetrom!

Silný vietor sa očakáva aj na horách severného a stredného Slovenska. Výstraha Slovenského hydrometeorologické ústavu (SHMÚ) platí až do štvrtka 27. apríla.

Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 25 až 32 metrov za sekundu (90 - 115 km/h).

Predpoveď počasia na utorok, 25. apríl

Počasie u nás ovplyvňuje studený front. Polooblačno až oblačno, miestami prehánky, ojedinele búrky. Teploty 15 až 20 stupňov C.

Na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 17 až 20 stupňov C.

Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.

Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C. Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky.

Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 12 stupňov C. Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 8 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota -5 a najvyššia denná 5 stupňov Celzia.

Ozón: 6% pod úrovňou dlhodobého priemeru (361 DJ).

Vo vysokohorskom prostredí slovenských hôr zrána pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vplyvom výrazného oteplenia v čase poludnia sa sneh premočí a vo Vysokých a Západných Tatrách spôsobí zvýšenie lavínovej hrozby na tretí stupeň. Vo Veľkej Fatre je počas celého dňa malé riziko uvoľnenia lavín.

"V pondelok (24.4.) sneh vplyvom slnečného žiarenia sadal a stabilizoval sa. Počas dnešného dňa však očakávam, že vplyvom silného oteplenia sa vyskytnú samovoľné lavíny, a to najmä na svahoch s južnou orientáciou," informoval TASR Martin Buliak, službukonajúci Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Pobúrení Piešťanci: Kto poškodil pamätník známeho rabína?

Doplnil, že silný vietor v uplynulých dňoch preniesol množstvo snehu na svahy s južnou orientáciou, kde sú vetrom vytvorené dosky a vankúše, ktorých odtrhnutie je možné už pri malom dodatočnom zaťažení.

"Obzvlášť opatrný treba byť pod skalnými stenami a pri prudkej zmene sklonu," upozornil lavínový špecialista. "Na mnohých miestach, predovšetkým na úpätiach stien a v žľaboch, je pod vrstvou nového snehu vrstva krúpkov, ktoré výrazne znižujú stabilitu snehovej pokrývky," dodal.