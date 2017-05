Bola zakrvavená a celá sa triasla: Takto našla znásilnenú školáčku Veronika z Nižnej

K otrasnému zločinu došlo v stredu podvečer. Po 17. hodine sa v tvrdošínskom kostole skončila príprava na prvé sväté prijímanie. Niektoré deti išli domov s dospelými, desaťročné dievčatko však išlo samo. Pri ceste jej zastavila červená Fabia a muž ju vzal do auta. Pre malé dieťa sa tak začalo peklo, ktoré sa skončilo o štyri kilometre ďalej, v obci Nižná.

„Bola som práve na balkóne, keď som zbadala dokrvavené a uplakané dievčatko. Veľmi ma prosila, aby som jej pomohla. Vzala som ju domov, pýtala som sa, jej čo sa stalo. Umyla sa u mňa, pretože bola dokrvavená. Podľa chôdze bola jednoznačne zneužitá, pretože kráčala ťarbavo a boľavo,“ s chvejúcim hlasom povedala Veronika (18). Dievčatko sa celé triaslo a zadúšalo sa plačom od prežitej hrôzy a bolesti.

Čítajte viac Sexuálne zneužívala 12-ročného, rozhodnutie súdu vás prekvapí

„Povedalo mi, že ju do auta vzal ujo Peter. Viac som sa jej nepýtala. Vzala som ju do auta a odviezla domov,“ pokračovala Veronika. Otec školáčky okamžite zavolal záchranku. Tá ju previezla do trstenskej nemocnice, kde sa jej ujal službukonajúci lekár. „Zistilo sa, že bolo zneužité, prípad nahlásil na políciu a rodina podala trestné oznámenie,“ uviedol zdroj z nemocnice.

Polícia v tomto hroznom prípade chytila podozrivého muža do 24 hodín. „Vzhľadom na závažnosť a citlivosť prípadu polícia v tomto štádiu konania nebude poskytovať bližšie informácie,“ uviedla Jana Balogová, žilinská policajná hovorkyňa. K celému prípadu sa však polícia vyjadrí v utorok. Polícii v tomto prípade pomohol kamerový systém.

„Na základe záberov sa podarilo zistiť evidenčné číslo vozidla. Ak by sme v obci nemali umiestnené kamery, bol by to problém aj pre políciu,“ uviedol starosta Nižnej Jaroslav Rosina. K prípadu sa vyjadril aj otrasený tvrdošínsky farár. „Táto udalosť nás veľmi zasiahla, niečo takéto som zažil prvýkrát. Je nám to veľmi ľúto,“ povedal František Reguly.

Následky na celý život

Psychológovia tvrdia, že pri sexuálnom zneužívaní môžu dieťaťu ostať následky na celý život. Má obavy, strach zo všetkého a pociťuje nedôveru voči ľuďom. Trauma sa rieši dlhodobou psychologickou terapiou, niekdy aj celoživotnou. Psychické poníženie môže spôsobiť v dospelosti problém pri hľadaní si partnera či odmietanie sexuality ako takej.