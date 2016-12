Bytovka pred ich očami ľahla popolom: Ohrozovala najmä deti!

Dnes sa to ani len nezdá, ale zdevastovaná Bratislavská ulica v Žiline bola kedysi časťou prominentnej zóny mesta. Na tejto ulici totiž bývali vážení ľudia, ako napr. prednosta železničnej stanice či iní vysoko postavení funkcionári zo železničnej dopravy. Každý, kto mal trvalý pobyt na Bratislavskej, patril medzi vyššiu žilinskú kastu.

Zachrániť sa ju nepodarilo

Dnes sa okoloidúcim otvára priam apokalyptický pohľad na bager, ktorý rúca tretiu z piatich problémových bytoviek. „Keďže nám statik povedal, že bytovka je obývateľná len za podmienok, že ju zrekonštruujeme a odstránime nedostatky, rozhodli sme sa pre vybudovanie unimobuniek. Oprava bytovky by mesto vyšla na 300-tisíc eur a kontajnery nás stáli okolo 150-tisíc eur," povedal primátor Igor Choma.

Platia mesačne 200 eur

V tejto polo rozpadávajúcej bytovke prebývali neprispôsobiví ľudia dlhé roky až kým strechu nezachvátil požiar v noci 18. októbra. Hasiči z nej evakuovali viac ako sto ľudí, ktorým mesto poskytlo útočisko v telocvični na Hollého ulici. Po vyše mesiaci im mesto poskytlo náhradné ubytovanie a to unimobunku za mesačný poplatok 200 eur.

Utrápené deti

Pred pár dňami sa prišla na miesto pozrieť aj Ochrankyňa verejných práv Jana Dubovcová. „Osobne mi povedala, že to čo tam videla bolo hrozné, napr. že také apatické deti sediace v malom priestore len tak hocikde nevidno. Riešenia sú teraz na pleciach primátora Chomu a mestských poslancov, apeloval som na pána primátora, aby bral do úvahy najmä situáciu detí, ktoré žijú v ťažkých podmienkach. Kladiem otázky aj mestskému podniku Žilbyt, ktorý sa podľa mojich zdrojov nedostatočne venoval správe bytovky, ktorú dalo mesto zbúrať. Údajne mohla slúžiť viaceré roky, stačilo zreparovať strechu, to navrhoval aj úrad ombudsmana,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ poslanec Národnej rady Ján Marosz, ktorý je v parlamente nováčikom, ale už teraz dobieha aj tých dlhoročných poslancov.

Hrozí nám škandál

V unimobunkách sa momentálne tlačia aj viaceré rodiny a napätie, ktoré stúpa každým dňom, by sa dalo doslova krájať. Ombudsmanka zo Žiliny odchádzala veľmi rozčarovaná.

„Je smutné nasťahovať po požiari do 16 metrov štvorcových buniek po 18 ľudí. Ako riešenie tejto situácie, že títo ľudia, rodiny s malými deťmi majú k prvému zaplatiť za takúto bunku, ktorá nie je ani pre zvieratká 200 eur, hoci tieto prostriedky nemôžu mať. Čiže toto potom, keď sa neprijímajú opatrenia jednoznačné vyvoláva v praxi neskôr takéto následky a takéto postupy. A z toho určite bude potom pre Slovenskú republiku škandál, skôr či neskôr,“ vyjadrila sa Dubovcová.