Rozhodnuté: Sestrička Dana z martinskej nemocnice už vie, čo s ňou bude!

Martinská nemocnica je u pacientov veľmi obľúbená. Pacienti si chvália nielen personál, ale aj izby na oddeleniach, ktoré sú v dobrom stave. Podobný názor zdieľajú aj lekári a sestričky, ktoré v nemocnici pracujú.

No nie je to tak u všetkých! Denníku Plus JEDEN DEŇ sa ozvalo niekoľko pracovníkov, ktorých pobúrilo správanie ich kolegyne na hematologickom oddelení.

"V nemocnici je tu kvôli tejto kauze naozaj rušno. Nechápeme však, prečo sa vedenie stavia voči sestričke Dane tak, akoby spasila ľudí. Veď je to do neba volajúce, ako sa voči pacientom správa, stretli sme sa s kolegyňami z daného oddelenia na obede, kde nám potvrdili, že keď príde Dana podráždená do práce, je neznesiteľná celý deň," vraví sestrička z chirurgického oddelenia, ktorá chce ostať v anonymite.

Niet sa čomu ani čudovať, personál má zakázané komunikovať s médiami. "Pokiaľ by sa tak stalo, dostaneme okamžite vyhadzov," dodala sestrička.

Lekári stagnujú a sú nedocenení

Podobné názory zdieľajú aj lekári. Niektorí kvôli zlým praktikám vedenia odišli z nemocnice pracovať do Čiech alebo iného štátu. "Oddelenia a prístroje sú v dobrom stave, čo nemôžem povedať o vedení. Nikdy sme sa nezhodli a boli na nás vytvárané tlaky, najmä v rámci služieb," prezradil pre Plus JEDEN DEŇ lekár, ktorý niekoľko rokov pracoval v martinskej nemocnici a teraz lieči ľudí v Čechách.

Nie je tajomstvom, že mnohé nemocnice sa topia v dlhoch, fungujú v starých, nevyhovujúcich budovách so zastaraným prístrojovým vybavením.

Zdravotníci v takýchto zariadeniach odborne skôr stagnujú, ako napredujú, a často sú nedocenení. Tí, ktorých to štve, nazbierali odvahu a zvolili dočasný, no neraz i trvalý odchod zo svojej vlasti.

„Za naším rozhodnutím odísť bola skôr túžba po uplatnení, sebarealizácii, nových pracovných a jazykových skúsenostiach,“ zhodli sa dvaja lekári, ktorí pracovali v martinskej nemocnici.

„Odišiel som do Nemecka. Dôvodom bolo nielen slabé ohodnotenie lekára, ale aj veľké množstvo služieb, aby sa z platu dala uživiť rodina," tvrdí Juraj Bucha, ktorý si v cudzine fungovanie zdravotníctva pochvaľuje.

Dvadsaťročné skúsenosti na Slovensku presvedčili aj ostrieľaného chirurga Romana Kyčinu o tom, že patrí tam, kde si jeho prácu budú viac vážiť.

„Dobre si spomínam na mesiace, keď som v nočných službách a nadčasoch, hlavne kvôli lepšiemu zárobku, trávil aj 11 nocí v mesiaci v nemocnici. Či sme chceli, alebo nie, museli sme po službe pokračovať v normálnom režime,“ tvrdí lekár, ktorý sa momentálne usídlil v Nórsku.

Prezident Slovenskej lekárskej komory Marián Kollár je presvedčený, že odchodu zdravotníkov do zahraničia pomohla zabrániť predovšetkým finančná injekcia a vyššie platy pre zdravotníckych pracovníkov.

„Fakt je taký, že v zahraničí lekári zarobia viac ako na Slovensku. Musím však zároveň podotknúť, že odchádzajú aj za lepšími pracovnými skúsenosťami,“ zdôraznil Kollár.

Rázny krok vedenia nemocnice

Vedenie nemocnice nakoniec sťažnosti pacientov vyriešilo radikálne. Kompetentní usúdili, že podnety týkajúce sa jej verbálnych prejavov a vystupovania boli opodstatnené. Celá situácia podľa nich vznikla ako dôsledok nevhodne zvolenej komunikácie zdravotného personálu hematologickej kliniky.

„Voči dotknutej sestre sme vyvodili osobnú zodpovednosť. Bude s ňou ukončený pracovný pomer,“ potvrdila hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. „Vedenie nemocnice sa aktuálne zaoberá aj podnetom na jednu lekárku,“ dodala.