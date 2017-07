Cestu pod Strečnom znova otvoria: Aké škody narobila údržba brala nad ňou?

Geológovia kontrolujú bralo už viac ako 30 rokov, k prvej sanácii došlo ešte v roku 1984. Nedávne zrútenie stotonového kusa skaly však ešte neznamená, že priestor je už stabilizovaný. „Stále je tam veľa nebezpečných častí, o ktoré sa treba postarať. Odhalenie sa stalo mimo našej sanácie, zistili sme to až v čase poslednej uzávery,“ povedal projektový manažér Branislav Prelovský a doplnil, že v najbližších dňoch odvezú štrk z cesty, ktorý mal zabrániť poškodeniu cesty.

Čítajte viac Situácia sa pre Strečno dramatizuje: Turistov tam napočítate na jednej ruke

Pri sanácii hradného brala pod Strečnom robotníci zistili, že problémy má aj samotný hrad, niektoré jeho časti sú také zvetrané, že ak by sa so záchrannými prácami nezačalo hneď, o hrade by sa deti učili už len z učebníc. Uzávierka cesty a následné dlhé obchádzky však narobili problémy nielen turistom či ľuďom dochádzajúcim do práce, ale napríklad aj záchranárom.

„Všetky vozidlá, aj záchranárske, museli využívať obchádzky cez Terchovú, čo znamenalo predĺženie prevozu približne o 70 kilometrov, čo znamenalo zvýšenie dojazdových časov asi o hodinu,“ prezradila Kvetoslava Kirchnerová zo skupiny Falck.

„V poslednom období sme v žilinskom stredisku Leteckej záchrannej služby zaznamenali mierny nárast požiadaviek o letecký transport pacientov predovšetkým na trase FN Žilina – UN Martin. Je možné, že spomínané letecké prevozy pacientov majú určitú spojitosť s uzavretím cesty pod Strečnom a teda s obmedzeným pozemným transportom pacientov,“ povedala hovorkyňa AIR - TRANSPORT EUROPE Zuzana Hopjaková.

Pre odlamujúce sa skaly dokonca vyhlásili zákaz splavovania Váhu. Úlomky skál padali aj do rieky. Plte na Váhu, ktoré sú jednou z najväčších turistických atrakcií Strečna, boli vyradené z prevádzky. „Zaznamenali sme 50-percentný pokles návštevnosti.Dosah to má aj na sezónnu zamestnanosť pltníkov, ktorí sú prevažne miestni občania,“ informoval projektový manažér obce Pavol Albrecht.

Problémy zaznamenali aj reštaurácie a penzióny. „Turisti k nám vôbec nechodia. Každý rok v týchto dňoch máme preplnené, že nie je možné ubytovať ďalších turistov, teraz je prázdno,“ vraví čašníčka z miestneho penziónu. Pre uzavreté Strečno si ľudia mysleli, že uzavretý bol aj hrad. „Z dopravných značiek boli turisti pomýlení, mysleli si, že hrad je zatvorený,“ tvrdil Štefan Oberta, ktorý vyberá parkovné pod hradom.